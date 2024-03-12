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مضيفة طيران تمنع كارثة سببها مسافر مخمور! (شاهد)

بقلم
مسافر مخمور يحاول فتح باب الطائرة

وطن – اضطرت مضيفة طيران إلى إغلاق باب مخرج الطوارئ على متن طائرة صينية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن حاول مسافر مخمور فتحه.

تُظهر لقطات مصوّرة مضيفة طيران وهي تضع يدها على سطح الطائرة، فيما اليد الأخرى تمسك بمقبض باب الطوارئ؛ بعد أن حاول أحد الركاب فتحه قبل وقت قصير من إقلاعها من مدينة “تشينغداو” الصينية.

منعت مضيفة الطيران مسافر مخمور من فتح باب الطائرة
تتمسك مضيفة الطيران بباب الطوارئ بعد أن فتحه مسافر ثمل

في الفيديو المتداول، يقترب أحد أعضاء الطاقم الذكور نحو المضيفة، فيما تقول زميلته له: “قلت له ألا يتحرك. لا يمكنه فتحه.” ثم يتوجه المضيف الجوي نحو المسافر المخمور ويسأله: “هل أنت ثمل؟” فيجيب الرجل: “نعم، لقد شربت.”وفق ترجمة وطن عن صحيفة “mirror” البريطانية

وتم نقل المسافر على الفور إلى مقعد آخر، وبعد ذلك استأنفت الطائرة رحلتها. ولم يتم الكشف عما إذا كان سيعاني من عواقب قانونية بعد محاولته فتح مخرج الطوارئ.

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