قتل زوجته ودفنها بالبيت وتزوج أختها بنفس غرفتها.. جريمة كُشفت بعد 38 سنة بالصدفة! (فيديو)

وطن – كشف محقق في النيابة العامة عن ظروف وملابسات جريمة ارتكبت قبل 38 عاماً، حين أقدم مواطن على قتل زوجته ودفنها في البيت ثم تزوج بنفس غرفتها.

وظهر المحقق ” وليد الحسن” مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر ببرنامج “الليوان” على شاشة قناة “روتانا خليجية”، ولدى سؤاله عن اكتشاف قضايا جرمية بعد سنوات من ارتكابها على مبدأ “بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين”.

أجاب الحسن أن الجاني قد يعتقد أنه قد يسلم بعد ارتكاب جريمته ولا يُكشف في البداية ولكن آثارها تلاحقه مهما امتد الزمن وتظهر الحقيقة.

قتل زوجته ودفنها بالبيت ثم تزوج أختها بنفس غرفتها..

المحقق في النيابة العامة وليد الحسن يروي قصة رجل قتل زوجته وأخفى جريمته 38 سنة #محقق_النيابة_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/PV0ZFyPpkb — الليوان (@almodifershow) March 12, 2024

“دفنها وتزوج من أختها”

وقال أن شخصاً لم يذكر جنسيته تزوج من امرأة قبل 40 سنة وحصل خلاف بينهما مما أدى إلى قتله لها، واتصل بأهلها زاعماً أنها توفيت نتيجة مرض وأنه صلى عليها ودفنها لأنه كان في منطقة بعيدة عن أهلها.

وتابع المحقق “الحسن” كاشفاً خيوط الجريمة القديمة أن الجاني دفن امرأته في غرفتها ووضعها فوقها طبقة أسمنتية، والغريب أنه تقدم بعدها للزواج من شقيقتها وأسكنها في إحدى غرف المنزل ذاته وعاش معها في ذات المنزل وكأن شيئاً لم يحصل.

وروى المحقق بالنيابة العامة أن الزوجة الجديدة كانت تسأل الجاني أين دفنت شقيقتها التي ادعى أنها توفيت بشكل طبيعي، فكان يطردها إلى أهلها.

اقرأ أيضا:

كشف الجريمة

وبعد سنوات وإنجاب أطفال حصلت خلافات بينهما فخرج من منزله واحتاج المنزل إلى ترميم وعند الوصول إلى الغرفة التي دفنت فيها زوجته الأولى اكتشفت أن جزءا منها يختلف عن أجزاء الغرفة الأخرى من ناحية الأرضية.

وبعد كشف الأرضية وحفر التربة فوجئوا بوجود عظام بشرية فيها فتم استدعاء الجهات الأمنية وبعد إجراء تحليل “dna” طابقت الزوجة وتبين أنها شقيقتها بعد أكثر من 38 سنة من مقتلها.