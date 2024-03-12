فيديو مستفز لاعتقال فلسطينيين في القدس.. الاحتلال امتهن كرامتهم

وطن – تداول فلسطينيون، مقطع فيديو وُصف بالمروع، يُظهر إقدام قوات الاحتلال على اعتقال فلسطينيين بمدينة القدس بطريقة مهينة.

وأظهر الفيديو الطريقة التي كبل بها جيش الاحتلال الفلسطينيين الـ6 جميعهم بحبل واحد وقام أحد الجنود بجرّهم بطريقة مهينة ومذلة.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تقيّد 6 فلسطينيين معًا، وتعتقلهم بشكل مهين في قرية العيساوية بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/tf8YyATgIm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 11, 2024

وجرت عملية الاعتقال في بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس المحتلة، التي اقتحمتها قوات الاحتلال، واعتقال ستة مواطنين، أثناء وجودهم في أحد شوارع البلدة.

تنكيل بالأسرى في سجون الاحتلال

في سياق متصل، قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّه ومع حلول شهر رمضان المبارك فإن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ، تواصل ممارسة سياسة التجويع بحقّ أكثر من 9100 أسير بعد السابع من أكتوبر، منهم النساء، والأطفال، والمرضى، إلى جانب التضييق عليهم في ممارسة الشعائر الدينية، ومنها الصلاة ورفع الآذان، وقراءة القرآن.

وأضاف أنّ سياسة التّجويع تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، جرّاء جملة الإجراءات التي فرضتها، ومنها إغلاق ما تسمى بـ(كانتينا) الأسرى، ومصادرة ما تبقى للأسرى من مواد غذائية.

وأشار إلى تقليص وجبات الطعام، عدا عن أن الطعام المقدم لهم سيء كمًا ونوعًا، والذي أثر على مصيرهم، وتحديدًا المرضى منهم، وساهم في تفاقم أوضاعهم الصحيّة، كما ساهم زج الآلاف من المعتقلين بعد السابع من أكتوبر في الزنازين دون توفير الطعام، إلى تفاقم سياسة التجويع.

وشكّلت سياسة التجويع، أخطر السياسات التي فرضها الاحتلال بعد السابع من أكتوبر، إلى جانب عمليات التّعذيب، والتّنكيل، والتي طالت كافة الأسرى والأسيرات وكذلك الأطفال المعتقلين، وسببت لهم مشاكل صحيّة تحديدًا في الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى نقصان الوزن الذي يعاني منه جميع الأسرى اليوم، حيث عكست صور الأسرى المفرج عنهم، نقصان الوزن الحاد للعديد منهم.

وأوضح أنّ قضية الطعام حضرت في شهادات الأسرى كقضية بارزة وأساسية على مدار الفترة الماضية، فعدا عن كمية الطعام السيئة كمًا ونوعًا التي تقدمها إدارة السّجون، فإنها تتعمد إحضار الطعام غير مطهي بشكل جيد، وفي بعض المعتقلات والمعسكرات، وتحديدًا التابعة لإدارة الجيش كمعتقل (عتصيون) قدمت بعض المعلبات للمعتقلين المحتجزين وهي منتهية الصلاحية.

حرمان الأسرى من ممارسة الشعائر الدينية

وإلى جانب سياسة التّجويع، حرمت إدارة السّجون الأسرى من الآذان، ومن صلاة الجماعة حتّى داخل الزنازين، وقد تعرض الأسرى لاعتداءات مرات عديدة، بعد محاولتهم أداء الصلاة، أو حتى قراءة القرآن بصوت واضح.

كما أنّ العديد من السّجون وأبرزها (النقب) تمت مصادرة القرآن الكريم من الأسرى في الفترة الأولى بعد العدوان، كما أنّ الأسرى يواجهون صعوبة في الوضوء، بسبب تقليص مدة توفير الماء لهم.

وفي ظل حالة العزل الجماعية غير مسبوقة التي تفرضها على الأسرى، وتجريدهم من أي وسيلة للتواصل مع العالم مع الخارجي ومنها الراديوهات، والمحطات التلفزيونية المحدودة التي كانت متاحة لهم قبل السابع من أكتوبر، أصبح يعاني الآلاف منهم من صعوبة في معرفة حتى أوقات الصلاة داخل الزنازين.

الاحتلال يمارس الإذلال والتّجويع بحقّ المعتقلين

وفي ضوء استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي ومعتقلات غزة، فإن لا معلومات كافية تتوفر حول الطعام الذي يقدم لهم كجزء من ظروف اعتقالهم، ولكن في ضوء الشهادات التي خرجت ممن أفرج عنهم، أكدوا على أنهم عانوا من سياسة التجويع، وإذلالهم بشكل متعمد للحصول على الطعام.

وضمن ما نقله الأسرى المفرج عنهم من السّجون، أنّ إدارة السّجون تطلب من معتقلي غزة (النباح) عند إحضار وجبات الطعام.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من 9100 أسير، منهم 3558 معتقل إداري، ونحو 200 طفل، و61 أسيرة.