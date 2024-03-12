فيديو للحظة سقوط وتحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً

وطن – أعلنت وزارة الدفاع الروسية سقوط طائرة شحن عسكرية على متنها 15 شخصاً تحطمت بعد إقلاعها من مطار في شمال شرق موسكو.

وجاء في بيان للوزارة عبر تليغرام أن “طائرة نقل عسكرية من طراز إل-76 تحطمت في منطقة إيفانوفو”.

وأوضح البيان أن حادثة التحطم جاء بعد إقلاع الطائرة العسكرية برحلة مجدولة مسبقاً و كان على متنها 8 من أفراد الطاقم و7 ركاب.

A Il-76 cargo plane has crashed in Russia. 15 people on board have died pic.twitter.com/sqbPjULwSN — Andrew Mercado (@RealAndyMerc) March 12, 2024

سبب تحطم طائرة روسية

وعن سبب تحطم الطارة الروسية أوضحت الوزارة أنه يعود لنشوب حريق في أحد محركاتها وأشارت تقارير إخبارية إلى عدم وجود ناجين.

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي طائرة تسقط وقد اشتعلت النيران بمحرك بها.

وشوهد عمود من الدخان الأسود يتصاعد في السماء بينما كانت تحلق طائرة هليكوبتر في الجو وفق ما نقله موقع abcnews ورصدته وطن.