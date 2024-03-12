داعية سعودي يثير الضجة: طلاق الرجل لزوجته لا يقع إن ضربته (فيديو)

وطن – أثار الداعية السعودي عبدالله المطلق ضجة واسعة بمنصات التواصل بعدما أفتى بأن طلاق الرجل لزوجته لا يقع إن ضربته وروى قصة غريبة لرجل طلق زوجته 20 مرة.

والمطلق هو عالم سعودي وعضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. من مواليد الخرفة بمحافظة الأفلاج.

وقال الداعية السعودي في برنامج متلفز لإحدى القنوات السعودية إنه بينما كان جالساً في مكتب الإفتاء جاءه رجل يخبره أنه طلق زوجته ثلاث مرات فسأله عن سبب الطلاق ليجيبه أنه تعرض للضرب من زوجته.

وذكر الشيخ أن الطلاق لا يقع في هذه الحالة لأن الرجل فقد عقله حين تعرض للضرب من زوجته وعندئذ يأخذ حكم الطلاق في حال الغضب المذهب للعقل.

أحدهم طلق زوجته 20 مرة، وراجعها بعد سنة بدون عقد…

الشيخ الدكتور عبدالله المطلق يروي أغرب وأطرف قصص الطلاق التي مرت عليه #عبدالله_المطلق_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/n2AUz9PO14 — الليوان (@almodifershow) March 11, 2024

أغرب حالة طلاق

وروى الداعية عبدالله المطلق أغرب حالة طلاق مرت عليه تمثلت برجل طلق زوجته 20 مرة وجاءه يسأل عم حكم من طلق زوجته مرتين.

وأوضح المطلق أن رجلاً أتى إليه يخبره أنه طلق زوجته مرتين، بينما أخبرته الزوجة أنه طلقها أكثر من 20 مرة.

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وبعد البحث ذكر الشيخ أنه اكتشف كارثة تمثلت في أن الرجل طلق زوجته وأعداها بعد سنة وشهرين بدون عقد شرعي.

وظلت الزوجة مع طليقها 10 سنوات أنجبت خلالها أطفالًا، وعندما طلقها مرة أخيرة رفضت العودة إليه.

وأوضح المطلق أنه لجأ إلى الشيخ عبدالعزيز الداود فأخبره أن الزوجة لا تعتبر زوجة للرجل لأنه لم يعقد عليها بعد الرجعة.

وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن المطلق من فخذ الغياثات من قبيلة الدواسر وهو أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في مدينة الرياض.