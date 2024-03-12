الرئيسية » الهدهد » “تسليح المقاومة بالإنزال الجوي”.. جماعة الحوثي تحرج الأنظمة العربية بدعوة لافتة

“تسليح المقاومة بالإنزال الجوي”.. جماعة الحوثي تحرج الأنظمة العربية بدعوة لافتة

بقلم
الحوثي يدعو الانظمة العربية إلى تسليح المقاومة في غزة

وطن – أحرجت جماعة الحوثي اليمنية، الأنظمة العربية فيما يخص دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وصد عدوانه على قطاع غزة.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “هناك فرصة مهمة جدا أرجو أن تقوم بها الأنظمة العربية التي تنزل المساعدات الجوية وهي إنزال أسلحة للفلسطينيين العزل في غزة كون الإنزال غير مراقب”.

وأضاف: “هذه مهمة شريفة أمام عدو يرتكب الإبادة ولم يستطع أي قانون أو غيره إيقاف الإبادة والمذابح في غزة، فبحصول الغزاوي على السلاح ستتوقف الإبادة”.

حماس دعت الأمة لتسليح المقاومة

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، قد دعا في وقت سابق، الأمة الإسلامية لدعم المقاومة بالسلاح.

وقال هنية في كلمة كان قد أدلى بها خلال مؤتمر للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: “يجب أن يكون دور الأمة وعلمائها كبير على محور دعم المقاومة، في حين نرى أن دول العالم تصب السلاح إلى الاحتلال عبر جسور جوية وحاملات طائرات، وآن الأوان لدعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه معركة الأقصى، وليست معركة الشعب الفلسطيني وحده”.

أبو عبيدة يتهكم على الأنظمة العربية

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أثار تفاعلا بحديثه عن غياب دعم الأنظمة العربية للمقاومة لصد العدوان الإسرائيلي.

وقال “أبو عبيدة” متهكمًا في حديثه للأنظمة العربية، حيث قال: “إلى زعماء وحكام أمتنا العربية، نقول لكم من قبل المعركة التي تشاهدون تفاصيلها عبر شاشاتكم.. إننا لا نطالبكم بالتحرك لتدافعوا عن أطفال العروبة والإسلام في غزة من خلال تحريك جيوشكم ودباباتكم، لا سمح الله”.

وجاءت كلمة “أبو عبيدة” في سياق حديثه مع الأنظمة العربية متهكمًا فيما يتعلق بتدخلها العسكري لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة، وقد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لتتصدر ترتيب الأكثر تداولًا على منصة “إكس” في أكثر من دولة عربية.

قد يعجبك أيضاً

اللاعب محمد صلاح

محمد صلاح معروضٌ للبيع هذا الصيف.. وهذا سعر التعاقد معه

الحوثي يدعو الانظمة العربية إلى تسليح المقاومة في غزة

“تسليح المقاومة بالإنزال الجوي”.. جماعة الحوثي تحرج الأنظمة العربية بدعوة لافتة

محمد النني يفتتح أول غرفة صلاة في ملعب أرسنال

افتتاح محمد النني أول غرفة صلاة في ملعب أرسنال.. تفاعل كبير وإشادة واسعة

عالم الزلازل الهولندي

عالم الزلالزل الهولندي يظهر مجددا بتحذيرات من زلازل كبيرة.. حدد قوتها ومواعيدها

إحراق السفارة المصرية في الخرطوم

“إحراق السفارة المصرية في الخرطوم”.. صور متداولة تثير ضجة والقاهرة ترد رسميا

نعت رغد صدام حسين وفاة المحامي المصري محمد منيب

وفاة محامي صدام حسين المصري.. من هو محمد منيب الذي نعته ابنته رغد؟

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior