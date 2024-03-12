“تسليح المقاومة بالإنزال الجوي”.. جماعة الحوثي تحرج الأنظمة العربية بدعوة لافتة

وطن – أحرجت جماعة الحوثي اليمنية، الأنظمة العربية فيما يخص دعم المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وصد عدوانه على قطاع غزة.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثي محمد علي الحوثي، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس“: “هناك فرصة مهمة جدا أرجو أن تقوم بها الأنظمة العربية التي تنزل المساعدات الجوية وهي إنزال أسلحة للفلسطينيين العزل في غزة كون الإنزال غير مراقب”.

وأضاف: “هذه مهمة شريفة أمام عدو يرتكب الإبادة ولم يستطع أي قانون أو غيره إيقاف الإبادة والمذابح في غزة، فبحصول الغزاوي على السلاح ستتوقف الإبادة”.

هناك فرصة مهمةجدا أرجو ان تقوم بها الأنظمة العربية التي تنزل المساعدات جوية

وهي انزال اسلحة للفلسطينيين العزل في غزة كون الإنزال غير مراقب

وهذه مهمه شريفه

أمام عدو يرتكب الابادة ولم يستطع اي قانون أو غيره ايقاف الابادة والمذابح في غزة

فبحصول الغزاوي على السلاح ستتوقف الابادة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 12, 2024

حماس دعت الأمة لتسليح المقاومة

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، قد دعا في وقت سابق، الأمة الإسلامية لدعم المقاومة بالسلاح.

وقال هنية في كلمة كان قد أدلى بها خلال مؤتمر للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: “يجب أن يكون دور الأمة وعلمائها كبير على محور دعم المقاومة، في حين نرى أن دول العالم تصب السلاح إلى الاحتلال عبر جسور جوية وحاملات طائرات، وآن الأوان لدعم المقاومة بالسلاح، لأن هذه معركة الأقصى، وليست معركة الشعب الفلسطيني وحده”.

أبو عبيدة يتهكم على الأنظمة العربية

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أثار تفاعلا بحديثه عن غياب دعم الأنظمة العربية للمقاومة لصد العدوان الإسرائيلي.

وقال “أبو عبيدة” متهكمًا في حديثه للأنظمة العربية، حيث قال: “إلى زعماء وحكام أمتنا العربية، نقول لكم من قبل المعركة التي تشاهدون تفاصيلها عبر شاشاتكم.. إننا لا نطالبكم بالتحرك لتدافعوا عن أطفال العروبة والإسلام في غزة من خلال تحريك جيوشكم ودباباتكم، لا سمح الله”.

وجاءت كلمة “أبو عبيدة” في سياق حديثه مع الأنظمة العربية متهكمًا فيما يتعلق بتدخلها العسكري لوقف العدوان المستمر على قطاع غزة، وقد تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع لتتصدر ترتيب الأكثر تداولًا على منصة “إكس” في أكثر من دولة عربية.