الرئيسية » حياتنا » بعد رقصها الفاضح في دبي .. مايا دياب بالحجاب في جامع الشيخ زايد (صور)

بعد رقصها الفاضح في دبي .. مايا دياب بالحجاب في جامع الشيخ زايد (صور)

بقلم
مايا دياب بالعباءة والطرحة في جامع الشيخ زايد

وطن – زارت الفنانة اللبنانية مايا دياب جامع الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وشاركت جمهورها على انستغرام صوراً من الزيارة .

وأطلت مايا بعباءة وبحجاب على الرأس وذلك أثناء زيارتها جامع الشيخ زايد في أبوظبي، ووعلّقت الصور بالقول: “رمضان كريم انشالله هالشهر المبارك بيحمل الخير والسلام لعالمنا العربي كله ولوطني لبنان”.

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Maya Diab‎‏ (@‏‎mayadiab‎‏)‎‏

وعلّق متابعون على صور مايا دياب بالعباءة والطرحة في جامع الشيخ زايد بالقول: “طريق الهدايه بركاتك شيخه .. بركاتك حاجة مايا دياب”.

وقبل أيام، حضرت الفنانة اللبنانية مايا دياب الحفل الخيري لمركز سرطان الأطفال اللبناني في دبي، وظهرت بعدة إطلالات، بعضها عرّضها للإنتقادات بسبب جرأته؛ حيث ارتدت “جمبسوت” ضيق باللون الأحمر، مكشوف الصدر بطريقةٍ فاضحة، ورقصت مع فرقة الرقص.

قد يعجبك أيضاً

في أول أيام شهر رمضان.. فيديو صادم للتحرش بفتاة في السعودية

في أول أيام شهر رمضان.. فيديو صادم للتحرش بفتاة في السعودية (فيديو)

مايا دياب بالعباءة والطرحة في جامع الشيخ زايد

بعد رقصها الفاضح في دبي .. مايا دياب بالحجاب في جامع الشيخ زايد (صور)

شرب الماء البارد عند الإفطار

هل يسبب شرب الماء البارد عند الإفطار مشاكل صحية؟ .. الصحة العُمانية تجيب

تحطم طائرة روسية

فيديو للحظة سقوط وتحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصاً

الداعية السعودي عبدالله المطلق

داعية سعودي يثير الضجة: طلاق الرجل لزوجته لا يقع إن ضربته (فيديو)

وكالة الأونروا

الكشف عن خطة إسرائيلية للقضاء على وكالة الأونروا.. خلافات داخلية لعدم إيجاد البديل

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior