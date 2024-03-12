بعد رقصها الفاضح في دبي .. مايا دياب بالحجاب في جامع الشيخ زايد (صور)

وطن – زارت الفنانة اللبنانية مايا دياب جامع الشيخ زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وشاركت جمهورها على انستغرام صوراً من الزيارة .
وأطلت مايا بعباءة وبحجاب على الرأس وذلك أثناء زيارتها جامع الشيخ زايد في أبوظبي، ووعلّقت الصور بالقول: “رمضان كريم انشالله هالشهر المبارك بيحمل الخير والسلام لعالمنا العربي كله ولوطني لبنان”.
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وعلّق متابعون على صور مايا دياب بالعباءة والطرحة في جامع الشيخ زايد بالقول: “طريق الهدايه بركاتك شيخه .. بركاتك حاجة مايا دياب”.
مايا دياب بإطلالة من وحي أجواء شهر رمضان#onetvlebanon #mayadiab #singer #ramadan #مايا_دياب #اخبار_النجوم #مشاهير #مشاهير_العرب @mayadiab pic.twitter.com/UmnO5ED1XJ
— One TV (@onetvlebanon) March 11, 2024
وقبل أيام، حضرت الفنانة اللبنانية مايا دياب الحفل الخيري لمركز سرطان الأطفال اللبناني في دبي، وظهرت بعدة إطلالات، بعضها عرّضها للإنتقادات بسبب جرأته؛ حيث ارتدت “جمبسوت” ضيق باللون الأحمر، مكشوف الصدر بطريقةٍ فاضحة، ورقصت مع فرقة الرقص.
ليلة مبارح الاولاد بكوني ووجعولي قلبي بس محبتكم وعطائكم كبّرولي قلبي بنفس الوقت.. شكرا مركز سرطان الأطفال في لبنان وشكرا لكل انسان تبرع لإنقاذ حياة طفل ❤️ #مايا_دياب pic.twitter.com/pZsqQkOeCJ
— Maya Diab (@mayadiab) February 17, 2024