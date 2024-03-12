بعدما أنعشت الإمارات جيوبه.. السيسي يهاتف الأسد ويهنئه بحلول رمضان

وطن – هللت وسائل الإعلام في كلام النظامين المأزومين المصري والسوري بمكالمة أجراها عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مع نظيره رأس النظام السوري بشار الأسد، بعد أن أنعش الأول جيوبه من مليارات الإمارات بصفقة رأس الحكمة، فيما لا يزال الثاني يتخبط بأزماته السياسية والاقتصادية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار د. أحمد فهمي، فإن السيسي والأسد تبادلا التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أعرب الرئيس “عن تمنياته بالخير والأمان والاستقرار للشعب السوري الشقيق، وأن يحفظ المولى عز وجل الأمتين العربية والإسلامية من كل سوء” وفق نص البيان.

وتعد هذه المكالمة هي الثانية بين السيسي والأسد منذ فبراير 2023، بعد أن زعم السيسي تضامنه مع سوريا وشعبها في محنة الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا حينها. وكانت تلك المكالمة الهاتفية الأولى على الإطلاق بين الرجلين منذ استيلاء السيسي على الحكم بانقلاب عسكري في عام 2014.

وقبل وقت ليس ببعيد، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع ممثل الأمم المتحدة لدى سوريا، جير بيدرسن، إلى حل الأزمة السورية بكافة أبعادها والحفاظ على سلامة سوريا واستقرارها، كما أشاد بيدرسون بجهود مصر في حل الأزمة السورية.

والتقى السيسي بالأسد في مقر انعقاد القمة العربية بمدينة جدة السعودية 19 مايو 2023 وتصافحا بشكل غير مسبوق.

ويرى مراقبون أن المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط مائع ومتطور. بحيث تحولت المعارضة الإقليمية للأسد، التي كانت موحدة ذات يوم، إلى نهج أكثر واقعية، واعترفت بالحقائق الجديدة، وبالتالي أعادت التعامل مع النظام السوري.

ووفق تقرير لوكالة “الأناضول ” فإن كل حل في سوريا يتجاهل الأسباب الأساسية للصراع سوف يفشل. وبدون حلول واقعية مدعومة بدعم كبير ورؤية للسلام المستدام، ستظل المنطقة عرضة لموجة جديدة من العنف عندما تسنح الفرصة التالية.”

ووفق دراسة للباحث ميشيل دوكلوس بعنوان “إعادة تأهيل الأسد: صياغة الرد الغربي”: “لم يكن سراً على الحكومات الغربية أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية تحت قيادة الأسد كانت قيد الإعداد منذ أشهر وما فاجأهم هو السرعة التي تسارعت بها العملية عشية قمة جامعة الدول العربية في جدة، والتي حفزتها المملكة العربية السعودية.”

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ومن المثير للدهشة بنفس القدر أن الأسد حقق هذا النصر الدبلوماسي دون تقديم أي تنازلات. إن عودة سوريا إلى الحظيرة العربية خالية تماماً من أي شروط أو طوارئ ذات معنى.

ويقول أنصار إعادة تأهيل نظام الأسد إن الإبقاء على العزلة لم يكن ليؤدي إلا إلى تغيير بسيط ولن يؤدي إلا إلى إطالة أمد المأزق الحالي.

ويزعم هؤلاء أن العواقب السلبية المترتبة على هذا المأزق ــ وجود الملايين من اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة، وخطر الإرهاب، وتحول سوريا إلى دولة مخدرات، ناهيك عن سيطرة إيران على دمشق ــ تشكل عبئاً غير متناسب على العالم العربي.