افتتاح محمد النني أول غرفة صلاة في ملعب أرسنال.. تفاعل كبير وإشادة واسعة

وطن – أثير تفاعل كبير مع اللاعب المصري محمد النني بعد افتتاحه أول غرفة صلاة في ملعب نادي أرسنال الإنجليزي بالعاصمة البريطانية لندن، تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم.

ونشر النني تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس“، مرفقة بعدة صور من افتتاحه لغرفة الصلاة من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المسلمين في النادي للصلاة فيها بدءاً من أول رمضان وبشكل دائم لاحقاً.

وقال اللاعب المصري: “أنا فخور جداً بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات.. إن الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل، أنا ممتن حقاً للموظفين وكل من شارك في تحقيق ذلك”.

I am so proud to have opened our player prayer room at Emirates Stadium. Having this space to contemplate and pray will change the lives of future Arsenal players. I am really grateful to the staff and everyone involved in making this happen @Arsenal ❤️ pic.twitter.com/ovuqLUtJIr — Mohamed ELNeny (@ElNennY) March 11, 2024

تفاعل واسع مع بادرة النني

بادرة محمد النني حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة كبيرة بما فعله اللاعب المصري.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 في حدث جميل جدًا .. هذا هو التأثير العظيم. محمد النني في بادرة عظيمة يقوم بافتتاح وإنشاء غرفة خاصة لـ اللاعبين المسلمين لكي يقوم بتأدية الصلاة والدعاء داخل ملعب الإمارات ♥️👏 pic.twitter.com/4PiiAuVw3y — عمرو (@bt3) March 11, 2024

مسجد الأرسنال .. في ملعب الإمارات 🕌 مشهد جميل ولقطة عظيمة لواحد من المؤثرين الرائعين في ملاعب إنجلترا ، النجم الخلوق #محمد_النني الذي افتتح اليوم مسجد تم تخصيصه في ملعب الإمارات للاعبين المسلمين بجميع المراحل السنية بالنادي ♥️👌@Arsenal pic.twitter.com/giy4JUiuDG — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) March 11, 2024

المصري محمد النني لاعب #آرسنال يفتتح غرفة صلاة للاعبين في استاد الإمارات ❤️ pic.twitter.com/MJaDjKt1Lj — علي عيسى #قطر 🇶🇦 (@AliEisaQat) March 11, 2024

محمد النني افتتح غرفة خاصة للاعبين المسلمين داخل فريق آرسنال من أجل تأدية الصلاة داخل ملعب الإمارات pic.twitter.com/458TehXU5k — 𝙍𝙖𝙢𝙖𝙙𝙖𝙣 𝙝𝙖𝙨𝙨𝙖𝙣 (@RamadanHassan99) March 11, 2024

8 سنوات للنني مع أرسنال

ويلعب محمد النني الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، في صفوف نادي أرسنال الملقب بـ”الغانرز” منذ عام 2016.

في حين يلعب بنادي أرسنال في الموسم الحالي لاعبان مسلمان فقط هما: المصري محمد النني، والغاني توماس بارتي.