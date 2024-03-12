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افتتاح محمد النني أول غرفة صلاة في ملعب أرسنال.. تفاعل كبير وإشادة واسعة

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محمد النني يفتتح أول غرفة صلاة في ملعب أرسنال

وطن – أثير تفاعل كبير مع اللاعب المصري محمد النني بعد افتتاحه أول غرفة صلاة في ملعب نادي أرسنال الإنجليزي بالعاصمة البريطانية لندن، تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم.

ونشر النني تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس“، مرفقة بعدة صور من افتتاحه لغرفة الصلاة من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المسلمين في النادي للصلاة فيها بدءاً من أول رمضان وبشكل دائم لاحقاً.

وقال اللاعب المصري: “أنا فخور جداً بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات.. إن الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل، أنا ممتن حقاً للموظفين وكل من شارك في تحقيق ذلك”.

تفاعل واسع مع بادرة النني

بادرة محمد النني حظيت بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط إشادة كبيرة بما فعله اللاعب المصري.

8 سنوات للنني مع أرسنال

ويلعب محمد النني الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، في صفوف نادي أرسنال الملقب بـ”الغانرز” منذ عام 2016.

في حين يلعب بنادي أرسنال في الموسم الحالي لاعبان مسلمان فقط هما: المصري محمد النني، والغاني توماس بارتي.

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