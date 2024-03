افتتاح محمد النني أول غرفة صلاة في ملعب أرسنال.. تفاعل كبير وإشادة واسعة

وطن – أثير تفاعل كبير مع اللاعب المصري محمد النني بعد افتتاحه أول غرفة صلاة في ملعب نادي أرسنال الإنجليزي بالعاصمة البريطانية لندن، تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم.

ونشر النني تغريدة على حسابه الرسمي بمنصة “إكس“، مرفقة بعدة صور من افتتاحه لغرفة الصلاة من أجل إتاحة الفرصة للاعبين المسلمين في النادي للصلاة فيها بدءاً من أول رمضان وبشكل دائم لاحقاً.

وقال اللاعب المصري: “أنا فخور جداً بافتتاح غرفة صلاة اللاعبين في استاد الإمارات.. إن الحصول على هذه المساحة للتأمل والصلاة سيغير حياة لاعبي أرسنال في المستقبل، أنا ممتن حقاً للموظفين وكل من شارك في تحقيق ذلك”.

I am so proud to have opened our player prayer room at Emirates Stadium.

Having this space to contemplate and pray will change the lives of future Arsenal players. I am really grateful to the staff and everyone involved in making this happen @Arsenal ❤️ pic.twitter.com/ovuqLUtJIr

— Mohamed ELNeny (@ElNennY) March 11, 2024