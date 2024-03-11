الرئيسية » الهدهد » ناشط مناصر لغزة يوتر بايدن ويربكه على الهواء وسط أنصاره (فيديو)

ناشط مناصر لغزة يوتر بايدن ويربكه على الهواء وسط أنصاره (فيديو)

بقلم
ناشط مناصر لغزة يوتر بايدن ويربكه على الهواء ووصفه بالدكتاتور وسط أنصاره

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً أظهر ناشطاً مناصراً لغزة وداعماً للقضية الفلسطينية، يصف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدكتاتور أمامه ووسط أنصاره.

وأظهر المقطع لحظة مقاطعة الناشط لبايدن خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وخاطب الناشط بايدن: “أنت دكتاتور” متهماً بايدن بدعم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ووثق الفيديو ما قاله المناصر لغزة موجهاً كلامه لبايدن: “أنت ديكتاتور يا جو، أنت مرتكب إبادة جماعية، عشرات الآلاف من الفلسطينيين ماتوا، والأطفال يموتون”.

توتر بايدن بعد الهجوم

وبدا على ملامح بايدن التوتر محاولاً تهدئة الناشط المناصر للقضية الفلسطينية، قبل أن يقوم رجال الأمن بسحبه إلى خارج القاعة.

وحاول مؤيدو الرئيس الأمريكي تغطية ما جرى بالهتاف: “أربع سنوات أخرى” في إشارة لدعمه بالانتخابات الرئاسية.

وجاء ذلك في ظل تقارير تشير إلى استياء متصاعد في صفوف الأمريكيين المسلمين والعرب من الدعم الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال.

  • اقرأ أيضا:
ميكرفون مفتوح يفضح مكالمة سرية بين بايدن ونتنياهو حول غزة

كما جاء ذلك في ظل دراسات تتحدث عن تراجع شعبية بايدن المقبل على انتخابات رئاسية جديدة، والذي يسعى إلى تجديد إقامته في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.

ويعاني أهالي قطاع غزة مع دخول رمضان من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل القصف والحصار ونزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.

قد يعجبك أيضاً

ناشط مناصر لغزة يوتر بايدن ويربكه على الهواء ووصفه بالدكتاتور وسط أنصاره

ناشط مناصر لغزة يوتر بايدن ويربكه على الهواء وسط أنصاره (فيديو)

بأول أيام رمضان.. مؤثر أمريكي وزوجته يعتنقان الإسلام والسبب غزة

بأول أيام رمضان.. مؤثر أمريكي وزوجته يعتنقان الإسلام والسبب غزة (فيديو)

ما كتبه "المقاتل الأنيق" على حسابه بفيسبوك يلقى تفاعلا بعد استشهاده

ما كتبه “المقاتل الأنيق” على حسابه بفيسبوك يلقى تفاعلا بعد استشهاده (شاهد)

رفض حكام العرب التدخل في ثورة 36 وزودوا بريطانيا بقوات عسكرية

فلسطين وشعبها في قاموس الزعامات العربية: في بداية ثورة ١٩٣٦ رفض الحكام العرب التدخل وزودوا بريطانيا بقوات عسكرية وعمالة لتسد مكان العمال الفلسطينيين المضربين

جون سينا عارياً

جون سينا يقتحم عارياً تماماً حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024 ويصدم الحضور! (فيديو)

مسلسل محمد سلطان الفتوحات

أشهر 3 مسلسلات تركية تعرض في رمضان 2024

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior