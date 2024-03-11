ناشط مناصر لغزة يوتر بايدن ويربكه على الهواء وسط أنصاره (فيديو)

وطن – تداول رواد منصات التواصل مقطعاً مصوراً أظهر ناشطاً مناصراً لغزة وداعماً للقضية الفلسطينية، يصف الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدكتاتور أمامه ووسط أنصاره.

وأظهر المقطع لحظة مقاطعة الناشط لبايدن خلال إلقائه كلمة في تجمع انتخابي بمدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

وخاطب الناشط بايدن: “أنت دكتاتور” متهماً بايدن بدعم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ووثق الفيديو ما قاله المناصر لغزة موجهاً كلامه لبايدن: “أنت ديكتاتور يا جو، أنت مرتكب إبادة جماعية، عشرات الآلاف من الفلسطينيين ماتوا، والأطفال يموتون”.

توتر بايدن بعد الهجوم

وبدا على ملامح بايدن التوتر محاولاً تهدئة الناشط المناصر للقضية الفلسطينية، قبل أن يقوم رجال الأمن بسحبه إلى خارج القاعة.

وحاول مؤيدو الرئيس الأمريكي تغطية ما جرى بالهتاف: “أربع سنوات أخرى” في إشارة لدعمه بالانتخابات الرئاسية.

🚨 تمت مقاطعة خطاب جو بايدن: "أنت دكتاتور يا جو، أنت مرتكب إبادة جماعية، عشرات الآلاف من الفلسطينيين ماتوا، والأطفال يموتون". pic.twitter.com/32qZyUJHU8 — طوفان الأقصى (@Afcq1954) March 10, 2024

وجاء ذلك في ظل تقارير تشير إلى استياء متصاعد في صفوف الأمريكيين المسلمين والعرب من الدعم الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال.

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كما جاء ذلك في ظل دراسات تتحدث عن تراجع شعبية بايدن المقبل على انتخابات رئاسية جديدة، والذي يسعى إلى تجديد إقامته في البيت الأبيض لأربع سنوات أخرى.

ويعاني أهالي قطاع غزة مع دخول رمضان من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل القصف والحصار ونزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.