  موعد مباراة برشلونة ضد نابولي والتشكيلة المتوقعة في إياب دور ال16 دوري الأبطال

وطن- يلتقي فريق برشلونة في مباراة حاسمة أمام نظيره نابولي، الثلاثاء، لتحديد أحدهما بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، المقرر إقامتها على ميدان ملعب “مونتجويك الأولمبي”.

وستنطلق المباراة المرتقبة بين برشلونة ونابولي في منافسات دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

ولكن بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

بينما ستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

ومن المتوقع أن يلعب المدرب تشافي هيرنانديز، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نابولي، في منافسات إياب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جواو كانسيلو، مارتينيز، جول كاندي، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: إيليكاي غوندوغان، أندرياس كريستنسن، رافينيا دياز.

مركز الهجوم: جواو فيليكس، لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

ومن المقرر أن يعلق على مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

It will all be decided in Barcelona

⚔️ @sscnapoli pic.twitter.com/pztw1JPx1X

— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2024