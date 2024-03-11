الرئيسية » رياضة »   موعد مباراة برشلونة ضد نابولي والتشكيلة المتوقعة في إياب دور ال16 دوري الأبطال

  موعد مباراة برشلونة ضد نابولي والتشكيلة المتوقعة في إياب دور ال16 دوري الأبطال

بقلم
لاعبو برشلونة

وطن- يلتقي فريق برشلونة في مباراة حاسمة أمام نظيره نابولي، الثلاثاء، لتحديد أحدهما بطاقة العبور إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، المقرر إقامتها على ميدان ملعب “مونتجويك الأولمبي”.

وستنطلق المباراة المرتقبة بين برشلونة ونابولي في منافسات دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

موعد مباراة برشلونة ضد نابولي

ولكن بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج العربي، فستكون المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

بينما ستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات، فستكون عند الساعة الثانية عشرة مساءً.

لاعبو نابولي الإيطالي
نجوم نابولي الإيطالي
اقرأ أيضاً: 
تشكيلة برشلونة ضد نابولي 

ومن المتوقع أن يلعب المدرب تشافي هيرنانديز، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نابولي، في منافسات إياب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة: جواو كانسيلو، مارتينيز، جول كاندي، سيرجي روبيرتو.

خط الوسط: إيليكاي غوندوغان، أندرياس كريستنسن، رافينيا دياز.

مركز الهجوم: جواو فيليكس، لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي.

معلق مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يعلق على مباراة برشلونة ونابولي في إياب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

وستنقل أحداث المباراة الحاسمة والقوية بين كلا الفريقين، على قناة “beIN Sports 1″، بتردد 12604 على النايل سات، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وخيم التعادل الإيجابي بين برشلونة ونابولي بهدف لكليهما في ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

علي القرة داغي

أموال العمرة ودعاء وضغوط.. علي القره داغي يقدم سلسلة وصايا للمسلمين لغوث غزة في رمضان

لاعبو برشلونة

  موعد مباراة برشلونة ضد نابولي والتشكيلة المتوقعة في إياب دور ال16 دوري الأبطال

شركة يابانية تخضع موظفيها لآلام الحيض

شركة يابانية تُخضِع موظفيها لـ”آلام الحيض”.. سبب التجربة وردود الأفعال عليها

رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

صحة نتنياهو تثير أزمة جديدة في إسرائيل.. ناجون من طوفان الأقصى يتحركون أمام المحكمة العليا

نجوم نادي ليفربول

الصراع يشتدُ على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

الشهيد محمد بركات

حافظٌ لكتاب الله.. استشهاد نجم المنتخب الفلسطيني السابق محمد بركات في غزة (صور)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior