“الأولى دفعها لغزة”.. ما مقدار زكاة الفطر بأبرز الدول العربية في رمضان 2024؟

وطن – تدور تساؤلات في رمضان من كل عام عن زكاة الفطر ومقدارها كأحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين والتي تدفع ابتداء من أول يوم رمضان حتى قبل صلاة عيد الفطر، أو قبل انقضاء صوم شهر رمضان، وهى واجبة على كل مسلم، قادر عليها، بغض النظر عن العمر أو الجنس.

وانتشرت دعوات في منصات التواصل تطالب بدفعها هذه الزكاة لمتضرري غزة من المنكوبين الذي يعانون من حصار جائر وحرب وحشية يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من خمسة أشهر ما تسبب بكارثة إنسانية في القطاع الفلسطيني.

وفرضت زكاة الفطر على المسلمين في السنة الثانية للهجرة ولذا تعد إلزامية دينياً ، تحمل قوة حكم قانوني مشابه للإجماع العلمي ، أو الإجماع من قبل كافة العلماء.

زكاة الفطر في مصر رمضان 2024

و تجب زكاة الفطر عن كل مسلم عن نفسه وعمن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها عنها زوجها وتستحب على الجنين وعلى التوائم حسب بعض العلماء يدفع عنهم الأب أو الأم أي أنها غير واجبة عليهم وجوب الفرض.

والعبرة من زكاة الفطر أنها تمحو ما قد يرتكبه المسلم في رمضان من منهيات شرعية في صيامه وهي وسيلة لإسعاد المساكين والتضامن معهم.

ويجوز إخراجها نقداً أو بمقدار صاع من طعام وصاع من تمر وصاع من شعير والصاع هو مقياس حجم يساوي أربع حفنات مزدوجة ودفعها نقداً مفيد وفق العديد من العلماء أكثر من مجرد معونات غذائية ولهذا يمكن تحويلها بنكياً أيضاً.

– قيمة زكاة الفطر هذا العام 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان.

– الفدية 30 جنيهًا كحد أدنى عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي مستمر ومعتبر. — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) March 11, 2024

وحددت دار الإفتاء المصرية مؤخراً قيمة زكاة الفطر هذا العام بـ35 جنيهًا كحد أدنى والفدية 30 جنيهًا عن اليوم الواحد لمن يعجز عن الصيام لسبب شرعي.

وذكرت الإفتاء أنه: “يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا كما يجوز إخراجها من أول يوم في رمضان”.

وقالت الإفتاء: “زكاة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان، وقد فرضت في السنة الثانية للهجرة، وهي زكاة أبدان لا زكاة مال”.

وفي الإمارات حدد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بأن الصاع 2,5 كيلوجرام من الأرز لأنه الطعام الغالب في المجتمع الإماراتي، وقيمة هذا المقدار تختلف من عام لآخر بناء على وضع السوق.

زكاة الفطر في تركيا وسوريا

وفي تركيا حدد المجلس الأعلى للشؤون الدينية التركية مبلغ زكاة الفطر بـ130 ليرة تركية (4.2 دولار) لشهر رمضان في عام 2024.

وذكرت “رئاسة الشؤون الدينية التركية” أنه يمكن إخراج مبلغ الصدقة المحدد نقدًا، أو ما يساويه من الأغذية والحبوب.

“المجلس الإسلامي السوري المعارض“ ذكر أن الحد الأدنى لمقدار صدقة الفطر للعام الحالي 2024 عن كل فرد هو 50 ليرة تركية، (الدولار يقابل حاليًا 31.83 ليرة تركية).

وقال المجلس إنه يستحسن للمستطاع أن يزيد على المقدار المحدد، لأن الأصناف التي تحدد الصدقة بموجبها (صاع من تمر أو زبيب أو شعير) أسعارها متفاوتة، وربما تبلغ قيمة بعضها أضعاف قيمة غيرها من الأصناف الأخرى.

وفي 7 آذار/مارس نشرت وزارة الأوقاف في حكومة النظام السوري لائحة حددت صدقة الفطر ومقادير زكاة المال وفدية الصيام والكفّارات التي يجب دفعها لعام 2024 عن كل فرد.

وحددت اللائحة مقدار صدقة الفطر عن كل يوم، بـ25 ألف ليرة سورية تقريبًا عن كل شخص، وحددت مقدار فدية الصوم، إطعام مسكين عن كل يوم، بمبلغ 25 ألف ليرة سورية، ومقدار كفارة اليمين والنذر بـ30 ألف ليرة سورية كحد أدنى لقيمة إطعام مسكين واحد، ويصل لـ300 ألف ليرة سورية لإطعام عشرة مساكين.

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الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال

و تجب زكاة المال على من بلغ ماله النصاب واكتمل عليه الحول. ولكن زكاة الفطر تجب على من يملك قوت يومه فقط

وزكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين فقط على عكاس مصارف زكاة المال الثمانية التي تشمل الفقير والمسكين وعامل الزكاة والمؤلفة قلوبهم وفك الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبن السبيل.