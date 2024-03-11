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ما كتبه “المقاتل الأنيق” على حسابه بفيسبوك يلقى تفاعلا بعد استشهاده (شاهد)

بقلم
ما كتبه "المقاتل الأنيق" على حسابه بفيسبوك يلقى تفاعلا بعد استشهاده

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي صورة من حساب المقاوم الفلسطيني الذي اشتهر بلقب “المقاتل الأنيق” القائد الميداني حمزة هشام عامر، وكنيته “أبو هشام” على فيسبوك يقول فيها: “لئن الله أشهدني قتال اليهود ليرين الله ما أصنع”.

وخطف “المقاوم الأنيق” في فيديو للقسام انتشر قبل أسابيع الأنظار بأناقته اللافتة، ونجاحه في استهداف دبابة للعدو بعزيمة وثبات، عقب التفافه خلفها، غير آبهٍ للمخاطر المحدقة فيه من كل جانب.

آخر ما جاء في حساب المقاتل الأنيق

واشتهر المقاتل الأنيق بعدما ظهر مرتديا معطفًا أسوداً طويلًا، ويطلق قذيفة “الياسين 105” المضادة للدروع، باتجاه إحدى دبابات جيش الاحتلال المتوغلة في مناطق غرب خانيونس.

وحقق ما جاء في حساب المقاتل الأنيق تفاعلاً واسعاً من الرواد بينها ما كتبه أدهم شرقاوي معلقاً على ذلك: “صدقوا ما عاهدوا اللهَ عليه.. في الخالدين يا حمزة، في الخالدين يا حبيبي”.

يذكر أن النشطاء كشفوا هوية “المقاتل الأنيق”، وهو القائد الميداني حمزة هشام عامر وكنيته “أبو هشام”، وهو نجل القائد القسامي الشهيد هشام عامر، والذي ارتقي في الانتفاضة الفلسطينية الأولى وهو أحد مطاردي كتائب القسام الأوائل.

ولفت الرواد إلى أن الشهيد حمزة هشام عامر قادَ “كمائن الموت القسامية” التي تصدت لجنود وآليات الاحتلال في منطقة “حي الأمل” غرب مدينة خانيونس، وكان “يلاحق جنود العدو وآلياته هو وإخوانه المجاهدين من منطقة لأخرى وتمكن بنفسه من استهداف عدد من آليات الاحتلال”.

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ما كتبه "المقاتل الأنيق" على حسابه بفيسبوك يلقى تفاعلا بعد استشهاده

ما كتبه “المقاتل الأنيق” على حسابه بفيسبوك يلقى تفاعلا بعد استشهاده (شاهد)

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