كانت متوجهة لرأس الحكمة.. نظام السيسي يطلق سراح رنا ممدوح بعد ضجة أحدثها خبر اعتقالها

وطن – أفرجت السلطات المصرية عن الصحفية في موقع “مدى مصر” رنا ممدوح، بعد يومين من اعتقالها خلال توجهها إلى مدينة “رأس الحكمة” المباعة للإمارات العربية المتحدة في مهمة عمل صحفية.

وقال “مدى مصر” في بيان له إن “أمن الدولة العليا” أخلى سبيل الزميلة رنا ممدوح، بكفالة خمسة آلاف جنيه، ويقوم المحامي نبيه الجنادي بتسديدها حاليًا، تمهيدًا لإطلاق سراحها. ولا معلومات، حتى الآن، عن التهم الموجهة إليها.

🔴 عاجل: «أمن الدولة العليا» تخلي سبيل صحفية «مدى مصر» بكفالة 5 آلاف جنيه

أخلت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة سبيل صحفية «مدى مصر»، الزميلة رنا ممدوح، بكفالة خمسة آلاف جنيه، يقوم المحامي نبيه الجنادي بتسديدها حاليًا، تمهيدًا لإطلاق سراحها. ولا معلومات، حتى الآن، عن التهم… pic.twitter.com/AciWf64MMx — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) March 10, 2024

وكان الكاتب الصحفي خالد البلشي، قد أعلن مساء الأحد، إخلاء سبيل الزميلة الصحفية رنا ممدوح بكفالة ٥ آلاف جنيه بعد تحويلها لنيابة أمن الدولة.

لافتا إلى أن “المحامي نبيه الجنادي يسدد الكفالة تمهيدا لخروجها”. ووجه نقيب الصحفيين شكرا لكل من بذل جهدا وشكرا للمحامي نبيه الجنادي.

وقال البلشي إن احتجاز صحفي أثناء توجهه لممارسة مهنته يرسل رسالة سلبية في وقت كنا ننتظر فيه إطلاق سراح المزيد من الصحفيين المحبوسين.

وتابع “أعتقد أنه ليس هناك أية مصلحة في إرسال مثل هذه الرسائل الآن.”

شرطة العلمين

وكان موقع “مدى مصر”، قد أفاد باحتجاز قوات الشرطة للزميلة رنا ممدوح، الصحفية بالموقع، صباح الأحد في قسم شرطة العلمين، وذلك بعد إيقافها أثناء توجهها إلى مدينة رأس الحكمة في مهمة عمل.

وقال المصدر إن كمين شرطة استوقفها عند محطة رسوم العلمين السيارة التي كانت تقل ممدوح، وسألها عن أسباب توجهها إلى هناك، وأبقى عليها قرابة الساعة، بزعم «إجرائها حديثًا صحفيًا دون تصريح»، وذلك قبل اصطحابها إلى قسم العلمين، الذي انقطع الاتصال معها ومع سائق السيارة منذ وصولهما إليه.

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بيع رأس الحكمة للإمارات

وكانت مصر والإمارات اتفقتا نهاية فبراير/شباط الماضي، على تطوير هذه المدينة التي سددت الإمارات دفعات من ثمنها لإنقاذ نظام السيسي.

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اعتقالات سابقة

وليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على “رنا ممدوح” بسبب عملها كصحفية في مدى مصر. ففي عام 2022 كانت واحدة من أربعة صحفيين من الوسط تم إطلاق سراحهم بكفالة بعد أن قضوا أيامًا في الحبس بتهمة إطلاق “قدح وذم” ضد حزب الأمة السياسي المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما ألقي القبض عليها نهاية عام 2019، مع صحافيين آخرين في «مدى مصر»، من بينهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، بعد تفتيش الشرطة لمكتب التحرير، على الرغم من إطلاق سراحهم بعد ساعات قليلة وأخلت السلطات وقتها سبيل الجميع بعد ساعات.

وكانت ممدوح تقدمت، في ديسمبر 2018، بمذكرة رسمية لنقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بخصوص سلسلة من الانتهاكات التي تعرضت لها وقتها، تضمنت تحفظ ضباط اﻷمن الوطني في مطار القاهرة على جواز سفرها أثناء عودتها من مؤتمر للصحافة الاستقصائية في اﻷردن، والتحقيق معها، وتفتيش محتويات حقائبها، ومصادرة مذكرات خاصة بها.