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قناة الجزيرة تكرم شهداء غزة مع حلول رمضان وكلمات مبكية من إيمان عياد

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ستوديو الجزيرة يعرض أسماء شهداء غزة

وطن – كرمت قناة الجزيرة القطرية، شهداء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وأقدمت قناة الجزيرة، على تدوين أسماء شهداء الحرب على غزة (الذين تخطى عددهم الـ31 ألفا)، في الاستوديو الذي تزيّن بهم في الليلة الأولى من شهر رمضان الكريم.

كلمة مبكية من المذيعة إيمان عياد

وقالت مذيعة الجزيرة إيمان عياد، إن يوميات القتل قصفًا وجوعًا في غزة مستمرة على مدار 156 يومًا.

وأضافت: “عشرات الآلاف من الشهداء، هنا حولنا ترون أسماءهم لأنهم ليسوا أرقامًا.. لم تسلم عائلة في القطاع من فقدان عزيز”.

وأشارت إلى أن قوائم الأسماء تشمل كل العائلات، لدرجة أن عائلات بأكملها اختفت في غزة من السجل المدني.

ولفتت إلى أن شهداء غزة قُتلوا سواء بالقصف والغارات وتدمير المربعات السكنية أو الحرب على المستشفيات وصولًا إلى مجاعة تفتك بمئات الآلاف.

وأشارت إلى تدوين أسماء 31 ألفًا و45 إنسانًا، كلٌ له اسم وعائلة وحكاية تُروى.

الحرب على غزة مستمرة

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 31 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء.

كما خلّفت الحرب الهجمية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، دمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.

وانتهجت إسرائيل في حربها على غزة سياسة تدمير الأحياء والمربعات السكنية فوق رؤوس ساكنيها، ووضعت المستشفيات على قائمة أهدافها إما قصفا أو اقتحاما.

كما اتبعت سياسة التجويع التي استشرت في القطاع وخاصة في الجزء الشمالي منه مع رفضها إدخال المساعدات برا.

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