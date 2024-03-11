طائرات مغربية تقلع من إسرائيل بأمر من الملك لإسقاط مساعدات فوق غزة!

وطن – احتفى الإعلام الإسرائيلي بتنسيق المغرب مع الاحتلال لإسقاط بعض المساعدات الجوية فوق قطاع غزة المحاصر/ والذي يشهد حرباً وحشية مستمرة منذ أكثر من 5 أشهر.

ويواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين داخل قطاع غزة خاصة أجزاؤه الشمالية ظروفا مزرية بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب المستمرة والقصف الوحشي العنيف.

وتحدثت هيئة البث الإسرائيلية “كان” عن بدء المغرب عمليات إسقاط جوي للمساعدات على شمال غزة.

هيئة البث الإسرائيلية "كان": تل أبيب سمحت لـ المغرب ان يبدأ اليوم الاثنين، عمليات إسقاط جوي للمساعدات على شمال غزة. وذكرت، ست طائرات نقل من طراز "هيركيوليز" تابعة لسلاح الجو الملكي المغربي في طريقها إلى إسرائيل، وسوف تهبط في مطار بن غوريون للتزود بالوقود قبل إقلاعها لإسقاط… — Arab-Military (@ashrafnsier) March 11, 2024

6 طائرات مغربية تنسق مع الاحتلال

ولفتت إلى أن ست طائرات نقل من طراز “هيركيوليز” تابعة لسلاح الجو الملكي المغربي في طريقها إلى إسرائيل.

وأضافت أن تلك الطائرات ستهبط في مطار بن غوريون للتزود بالوقود قبل إقلاعها لإسقاط الإمدادات الإنسانية في شمال القطاع.

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أن عملية الإنزال الجوي تم تنسيقها مع إسرائيل، وأنها ستكون أول أيام شهر رمضان.

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أسباب الإنزال الجوي

ولجأت الدول إلى الإنزال الجوي بحجة الصعوبات في توزيع المساعدات عبر الطرق البرية.

ونفذت كل من الولايات المتحدة والأردن عمليات إسقاط جوي في شمال غزة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء رصيف بحري مؤقت في البحر المتوسط على ساحل غزة.

احتفاء إسرائيلي بنزول طائرتين عسكريتين مغربيتين في مطارات إسرائيلية النظام المغربي نسق مع الاحتلال لرمي بعض المساعدات فوق #غزة . pic.twitter.com/nOQtpEirup — حميد المهداوي🇲🇦 (@hamid1259) March 11, 2024

مقترح أمريكي خبيث

لكن المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الغذاء “مايكل فخري” ندد بالاقتراح الأمريكي معتبرا أنه “خبيث”.

ورأى “فخري” أن الولايات المتحدة تقدم في الوقت نفسه قنابل وذخائر ودعما ماليا لإسرائيل وتزعم أنها حريصة على إيصال المساعدات.

وكان 5 أشخاص على الأقل استشهدوا بالقرب من مدينة غزة عندما أصابتهم مساعدات ألقتها طائرات أمريكية بشكل مباشر، بينما أصيب عدد أكبر.

وجاء ذلك رغم نفي القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي مسؤوليتها عن إنزال المساعدات بشكل خاطئ في قطاع غزة.