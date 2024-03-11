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الصراع يشتدُ على الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

بقلم
نجوم نادي ليفربول

وطن- خطف فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024، من  الثنائي ليفربول ومانشستر سيتي حامل اللقب السابق، بعد فوزه المثير على برينتفورد بثنائية ثمينة مقابل هدف وحيد مع ختام منافسات الجولة ال28.

وسجل أرسنال ثنائية داخل مرمى برينتفورد عن طريق اللاعبين ريكلان رايس في الدقيقة ال19 وكاي هافرتز عند الدقيقة ال86.

وشهد التعادل بين ليفربول ومانشستر سيتي بهدف لكليهما، الأحد، في قمة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وسجل فريق مانشستر سيتي هدف التقدم داخل مرمى ليفربول عند الدقيقة ال23، عن طريق اللاعب جون ستونز.

كما وأدرك أصحاب الأرض ليفربول هدف التعادل من ركلة جزاء تحصل عليها في المباراة، سجلها اللاعب ألكسيس ماك اليستير في الدقيقة ال50.

وتفوق فريق ليفربول على مستوى التسديدات والاستحواذ في المباراة أمام الضيف مانشستر سيتي، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 19 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 53%.

ليفربول ومانشستر سيتي
مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
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على عكس الفريق المنافس مانشستر سيتي وصلت عدد تسديداته إلى 10 تسديدات، مع الاستحواذ على الكرة بنسبة 47% في المباراة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

وآتى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2023-2024، بعد فوز أرسنال وتعادل ليفربول مع مانشستر سيتي في منافسات الجولة ال28، كما يلي:

أرسنال 64 نقطة.

ليفربول 64 نقطة.

مانشستر سيتي  63 نقطة.

أستون فيلا 55 نقطة.

توتنهام  53 نقطة.

مانشستر يونايتد 47 نقطة.

وست هام يونايتد  43 نقطة.

جدول الدوري الإنجليزي
جدول الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون  42 نقطة.

وولفرهامبتون  41 نقطة.

نيوكاسل يونايتد  40 نقطة.

تشيلسي  36 نقطة.

فولهام  35 نقطة.

بورنموث  32 نقطة.

كريستال بالاس 29 نقطة.

برينتفورد  26 نقطة.

إيفرتون  25 نقطة.

نوتينغهام فورست  24 نقطة.

لوتون تاون 21 نقطة.

بيرنلي  14 نقطة.

شيفيلد يونايتد  14 نقطة.

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