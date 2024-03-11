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إعلان “شيبسي” لتامر حسني وضعه في قلب النار.. فقد ملايين المتابعين في ساعات

بقلم
إعلان "شيبسي" لتامر حسني وضعه في قلب النار.. فقد ملايين المتابعين في ساعات

وطن – فقد حساب الفنان المصري تامر حسني على موقع “فيسبوك” مليون متابع بعد انتقادات الجمهور له، لظهوره في إعلان عن نوع من الشيبس تبين أن الشركة التي تنتجه داعمة لإسرائيل.

وكان عدد متابعي حساب تامر حسني الموثق على “فيسبوك” 25 مليون وبعد ساعات أصبح 24 مليوناً وما زال ينزف.

ويزداد عدد من يقومون بإلغاء متابعة تامر حسني عبر حساباته بمواقع التواصل كل لحظة، وقد يصل العدد لملايين خلال الساعات المقبلة.

وأثار الفنان تامر حسني حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب مشاركته في إعلان شركة شيبسي، التي تعتبر ضمن الشركات المقاطعة بعد أحداث 7 أكتوبر وما يحدث في فلسطين.

وظهر حسني في الإعلان وهو يقلد المسحراتي كما أنه قدم أغنية راقصة تحتوي علي مشاهد من أجواء رمضان في الشارع المصري بمشاركة عدد من النجوم.

انتقادات حادة لتامر حسني: “قاطع ومتبقاش منافق”

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إعلان تامر حسني “لشيبسي” والدعاية لشركة تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق علقت “نرمين رجب محمد”: “قال وأنا بقلب كدا ساعة الفطار لقيت إعلان مكنتش أتمنى أشوفه.. تامر حسني مدعي الأخلاق عامل إعلان شيبسي قد أي الفلوس بتغير يا ولاد.. قاطع ومتبقاش منافق”.

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وعقب “مينا خالد” موضحا بالصور أنه ألغى متابعة تامر حسني: “مكنتش اتخيل فيوم اني اعمل الحركة دي بعد السنين اللي كنت وراك فيها وبدافع عنك بس بعد النهاردة مش هقدر مفيش أي تبرير يتقال ليك”.

وكان تامر حسني قد أعلن عن فيلمه الجديد الذي سيبدأ تصوير مشاهده الفترة القادمة بعنوان “ري ستارت”.

كما ظهر تامر في صور حديثة اليوم، الاثنين، رفقة طليقته بسمة بوسيل وأطفالهما وهم يتنالون الإفطار بأول أيام رمضان رغم انفصالهما.

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إعلان "شيبسي" لتامر حسني وضعه في قلب النار.. فقد ملايين المتابعين في ساعات

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