أحلام تأثرت ببر فتاة سعودية بوالدتها فأهدتها 50 ألف ريال (فيديو)

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بمقطع فيديو مؤثر لسيدة سعودية وابنتها داخل منزلهما، وبدت الأم تبكي وهي تتحدث عن بر ابنتها بها والتي دفعت لها مهرها كاملاً حتى تتمكن الأخيرة من شراء منزل لها بدلا من المسكن المستأجر الذي كانت تسكن فيه، فيما تفاعلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي أيضا مع هذا المقطع.

وقالت الأم السعودية الظاهرة بالمقطع: ”هنادي دفعت مهرها كله لتأمن لي البيت وما بقى لها شي”، لترد الفتاة قائلة :” والله لو إني أروح لزوجي بعباية واحدة .”

وأضافت السيدة السعودية أن ابنتها رفضت أن تبيع الخاتم الذي أهداه والدها المتوفى لوالدتها.

دفعت كل مهرها لأمها ، عشان تأمن لها بيت

والحين مابقى معها ولاريال

تقول حتى لو اروح يوم زواجي بعباية 💔 عزالله بنت عظيمة لكن عسى الله يعوضها خييير pic.twitter.com/geLYCuvkDk — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) March 9, 2024

وتابعت “أسأل الله رب العرش العظيم أن يعوضها ليلة فرحها” وكشفت أن ابنتها دفعت مرها كاملاً وهو 50 ألف ريال، مشيرة إلى أنها قبلت أن تأخذ المهر متمنية أن تستطيع أن تسعد ابنتها وترد لها ما فعلته في ليلة زفافها.

وقالت الفتاة إن زواجها بعد شهر ونصف ، وعندما سألها الناشط عبد الرحمن المطيري الذي وثق المقطع عما تركته لنفسها، ردت الأم “لم تترك شيئاً”

وبدأت تبكي وهي تقول “يشهد الله أني أريد لها أن تفرح مثل الفتيات الأخريات”

ولاقى مقطع الفيديو تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

أحلام الشامسي تدخل على الخط

وشاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي مقطع الفتاة عبر حسابها الرسمي على منصة (إكس) وعلقت عليه قائلة:” لها مني قد مهرها هدية زواجها خمسين الف ريال السنافية بنت رجال.

وتابعت:”والله إنها كفو وأعلنها لأول مره على العام فقط عشان هاذي البنت البارة ويارب يبروني عيالي ويبرونكم عيالكم.”

لها مني قد مهرها هديه زواجها خمسين الف ريال السنافيه بنت رجال والله انها كفو واعلنها لاول مره على العام فقط عشان هاذي البنت الباره ويارب يبروني عيالي ويبرونكم عيالكم مع اني على علم ان التحويلات غير مسموحه اتمنى من الجهات الامنيه السماح لي بارسال هذا المبلغ بعد علمهم وموافقتهم… https://t.co/rU6SGX98t4 — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) March 9, 2024

وقالت النجمة الإماراتية “مع أني أعلم أن التحويلات غير مسموحة أتمنى من الجهات الامنية السماح لي بإرسال هذا المبلغ بعد علمهم وموافقتهم واحترم القانون وعلى راسي من فوق”

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وعلق “يوسف‌الاهدل” :”بر الوالدين سبب للتوفيق في الدنيا والآخرة “.

واستدرك :” اللهم إجعلنا من البارين بوالدينا وتجاوز عن تقصيرنا و أرحم من مات منهم وأمد وبارك في عمر من بقى منهم”.

وانتقد “ماجد الهاجري” التصوير واخراجهم في لحظات انكسار وأضاف :”كان من الأولى حل مشاكلهم و مشاكل الكثير بمراسلة المقتدرين سراً لشرح حالتهم حفاظاً على الانسانية لأنَّه أقرب إلى الإخلاص.”

لماذا التصوير واخراجهم في لحظات انكسار

كان من الأولى حل مشاكلهم و مشاكل الكثير بمراسلة المقتدرين سراً لشرح حالتهم حفاظاً على الانسانية

لأنَّه أقرب إلى الإخلاص وأكمل — ماجد الهاجري (@MAJEDALHAJRI3) March 10, 2024

فرد الأمير :”لولم يتم تصويرهم لما عرف عنهم أحد، كما انه درس نبيل في البر بالوالدين ونشره يشجع على البر”.

وفي سياق التفاعل مع القصة المؤثرة عرضت فنادق بريرا تغطية تكاليف الزفاف وعلقت على حسابها في موقع “إكس”-تويتر- :”تستاهل العروس الكفو كل الخير ولها هدية من فنادق بريرا”.

تستاهل العروس الكفو كل الخير 🙏 ولها هدية 🎁من فنادق #بريرا

قاعة الافراح علينا بفندق #بريرا_قرطبة

شاملة العشاء وتجهيزات القاعة

وبعد بنحجز لكم جناح العرسان 👑

لمدة 3 ايام

الف مبرووووك للعرسان 💍

والله يبارك لهما في حياتهم الجديدة 🙏 — Braira Hotels | فنادق بريرا (@brairahotels) March 9, 2024

وأضافت :” قاعة الافراح علينا بفندق بريرا قرطبة شاملة العشاء وتجهيزات القاعة وبعد بنحجز لكم جناح العرسان لمدة 3 أيام”.