قناص القسام وهو يفجر رأس جندي إسرائيلي: “سنصطادكم مثل البط” (فيديو)

وطن – حصلت قناة الجزيرة على مشاهد حصرية لقنص كتائب القسام جنديا إسرائيليا جنوب حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

وفي مقطع الفيديو المنشور الذي نشرته القناة يسمع أحد المقاومين بالقسام وهو يقول:”حنقول لقوات الاحتلال حنصيدكم ز ين ما بنصيد البط.. وحتكون غزة مقبرة إلكم”.

وتابع أن “هذه العملية مهداة للمقاومة اليمينية” وجماعة الحوثي وزعيمها عبد الملك الحوثي.

#الجزيرة تحصل على صور لقنص كتائب القسام جنديا إسرائيليا جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/mWTsg3EM7u — قناة الجزيرة (@AJArabic) March 10, 2024

قناص القسام يقتل جنديا إسرائيليا

وشوهد مقاوم قسامي وهو يوجه سلاحه من فوهة في جدار ويوجهه باتجاه جنديين كانا يقفان فوق سطح أحد المنازل.

ويتم تحديد أحدهما كهدف ثم يسمع مقاوم وهو يقول “جاهزين”، وبعد ترديد “بسم الله والله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى” وفي لحظة يتم قنص الجندي الذي يرى وهو يخر إلى جانب رفيقه.

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وأظهر مشهد تال من الفيديو تقدم آلية لجيش الاحتلال للتغطية وإسعاف الجندي الذي تم قنصه.

هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة ويكثف جيش الاحتلال قصف المدنيين في أنحاء متفرقة من القطاع، وما زال يستهدف منتظري المساعدات مما خلّف المزيد من الشهداء والمصابين.