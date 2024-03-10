صورة جورجينا مع بطل “طاش ما طاش” تقلب السوشال ميديا والنجم ينشرها ويعلّق!

وطن – نشر الممثل السعودي عبدالله السدحان بطل مسلسل “طاش ما طاش”، بوستر مسلسله الجديد “أضرار زواج المسيار”، وظهرت فيه عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي.

صورة جورجينا مع بطل “طاش ما طاش”

وأثار البوستر الذي نشره السدحان على حسابه في تويتر، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه إلى جانب جورجينا رودرويغز، ما أثار تساؤلات حول دخولها عالم التمثيل من باب الدراما السعودية.

كما أرفق المنشور بتعليق قال فيه: “قريبا في عيد الفطر بإذن الله.. كل عام والجميع بألف خير”.

قريباً في عيد الفطر بأذن الله 😜

كل عام والجميع بالف خير pic.twitter.com/0BLoy0upq1 — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) March 8, 2024

في المقابل، لم تعلق جورجينا رودريغيز على ما نشر، كما أنها لم تعلن عن مشاركتها بالعمل، ما أثار التساؤلات حول حقيقة العمل الفني.

لكن الفنان السعودي عبدالله السدحان نشر لاحقاً تغريدةً أكد فيها ان الصورة مفبركة، متهماً الكثير ممن تداولوها بأنّ فكرهم منغلق.

وقال في تغريدته: (كل إناء ينضح بما فيه) إذا اردت أن تعرف متابعينك و فكرهم سواء المنفتح منهم او المنغلق ارسل تغريدة مبهمة او مفبركة وتجد الاجابة عند الاناء. كل عام وانتم بألف خير” .

( كل إناء ينضح بما فيه )

إذا اردت أن تعرف متابعينك و فكرهم سواء المنفتح منهم او المنغلق ارسل تغريدة مبهمة او مفبركة وتجد الاجابة عند الاناء 😜

كل عام وانتم بالف خير pic.twitter.com/7WkFlMlLR1 — عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) March 10, 2024

يذكر أن جورجينا رودريغز تعيش في العاصمة السعودية الرياض، منذ انتقال صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو للعلب في صفوف نادي النصر السعودي العام الماضي 2023 .