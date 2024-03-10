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دول عربية تعلن رسمياً موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

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دول عربية تعلن رسمياً موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

وطن – أعلنت دول عربية رسمياً موعد أول أيام شهر رمضان المبارك حيث تعتمد تحري الهلال قبل يومين من موعده الفلكي عملاً بقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم: “صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكم، فأكملوا ثلاثين، فإن شهِد شاهدان؛ فصوموا وأفطروا”.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، أن غداً الاثنين، غرة شهر رمضان المبارك حيث قررت المحكمة العليا مساء الأحد، أن الاثنين الموافق 11 مارس 2024م، هو غرة الشهر المبارك لهذا العام 1445هـ.

كما أعلنت قطر أن يوم غد الاثنين أيضاً هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جهتها أعلنت سلطنة عمان أن بعد غدٍ الثلاثاء غُرّةُ شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، لعدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل مساء اليوم.

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وكانت دول عربية وإسلامية قد دعت المواطنين إلى تحرّي هلال رمضان 2024 يوم 29 شعبان 1445.

يذكر أنه بعد التأكد والتثبت من رؤية هلال رمضان بالطرق الشرعية والفلكية، يتم الإعلان عن رؤية الهلال من دور الإفتاء الرسمية للشعوب العربية والإسلامية، ليبدأ بعدها الشهر المبارك.

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