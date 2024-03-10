تعلم من جيف بيزوس 3 خطوات مكنته من صناعة ثروته المذهلة

وطن – كان مؤسس “أمازون” جيف بيزوس، الأكثر ثراء على مستوى العالم، بعدما تجاوز الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قبل أن يعود من جديد إلى مركز الوصافة بقيمة 198 مليار دولار، خلف الرئيس التنفيذي لشركة “لوي فيتون” برنارد أرنو صاحب الـ201 مليار دولار، وفقاً لأحدث بيانات مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتبلغ قيمة الثروة الصافية لـ”أرنو” 201 مليار دولار حتى 8 أذار / مارس، فأصبح يحمل لقب أغنى رجل في العالم.

فيما تراجع إيلون ماسك إلى المركز الثالث في قائمة أغنى أغنياء العالم، بثروة صافية قدرها 189 مليار دولار. إنه يتقدم قليلاً على مارك زوكربيرغ، الذي تبلغ ثروته 182 مليار دولار.

استمر بيزوس في جمع الثروة بعد تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون.

هناك العديد من الأمور التي يمكن أن يتعلمها الأشخاص العاديون من أغنى رجل أعمال في الولايات المتحدة.

1.محفظة متنوعة من الاستثمارات

بالإضافة إلى استثمار وقته وأمواله ومعرفته في “أمازون” لإنشاء أكبر بائع تجزئة للتجارة الإلكترونية، يمتلك جيف بيزوس أيضاً محفظة متنوعة من الاستثمارات.

تُظهر نظرة على استثماراته المختارة، المنشورة على موقع BezosExpeditions.com، العشرات من الاستثمارات التي ساهم فيها بيزوس بتمويل أولي أو رأس مال استثماري.

والأسهم طريقة ذكية لبدء الاستثمار وبخاصة أن العديد من التطبيقات حاليا تتيح استثمار أسهم جزئية، فيما الاستثمار في الشركات المختارة يمكن أن يؤدي إلى تنمية الثروة الحقيقية.

2.موقع ويب ناجح

تركز محفظة بيزوس الاستثمارية بشكل كبير على التكنولوجيا عبر الإنترنت أو الشركات المعززة بالتكنولوجيا، بدءاً من منصة التواصل الاجتماعي Nextdoor إلى تطبيق Uber Rideshare.

كما يمتلك حصة في العديد من المواقع والأسواق عبر الإنترنت. إذا كان هناك شيء واحد يعرفه بيزوس، فهو كيفية إنشاء موقع ويب ناجح.

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ومن خلال إتباع فلسفة الاستثمار لملياردير بارز آخر، وهو وارن بافيت، يستثمر بيزوس في الشركات التي يمكنه فهمها بسهولة، وليس مجرد اتباع الاتجاهات السائدة.

3.فكر كصاحب الشركة

خلال الفترة بين أوائل 2023 وبداية 2024، زاد بيزوس صافي ثروته بنحو 70 مليار دولار، وفقاً لتقرير صادر عن Inc.com.

ولم يكسب بيزوس المبلغ الهائل من أمواله من العمل. وبدلاً من ذلك، قام ببناء وبيع شركات ناجحة – أو استثمر في شركات أخرى كان يؤمن بها – وفقاً لجيف هادن من Inc.com.

وأفاد هادن بأن تحليلاً لبعض أغنى الأفراد في العقود الأخيرة أظهر أن 65.2% من ثرواتهم جاءت من بيع الأصول الرأسمالية.

وهنا يمكن إنشاء أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم من خلال البدء في شحن الكتب من المرآب. يتمتع الأفراد ذوو الدخل المتوسط بالكثير من الفرص ليصبحوا أصحاب ثروات من خلال الاستثمار في العقارات المستأجرة، أو إنشاء وبيع الدورات التدريبية للدخل السلبي، أو بدء عمل جانبي.

إن تدفقات الدخل المتعددة لا توفر فقط تحوطاً ضد فقدان الوظائف أو الركود، ولكنها توفر المزيد من الفرص لتنمية الثروة.