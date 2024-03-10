الكشف عن لقاء أمريكي – إسرائيلي “سري” في دولة عربية.. آخر أمل لهدنة غزة قبل رمضان

وطن – استضافت دولة عربية، لقاء سريا وغير معلن، جمع بين رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بيل بيرنز.

وبحث اللقاء، الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في غزة، بحسب ما نقله موقع “والا” الإسرائيلي عن مصدر إسرائيلي مطلع على التفاصيل.

وقال الموقع، إن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية أطلَعَ رئيس الموساد – خلال اجتماع عُقد في مدينة العقبة الأردنية – على محادثاته في مصر وقطر خلال الأيام الماضية بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وكان رئيس الاستخبارات المركزية الأمريكية قد وصل سراً يوم الأربعاء الماضي إلى مصر؛ لإجراء جولة من المحادثات حول الجهود المبذولة لتحرير الأسرى، حسبما ذكر مسؤول أمريكي.

وقالت تقارير إن هذه الجولة مثّلت محاولة في اللحظة الأخيرة، من جانب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى قبل بداية شهر رمضان الكريم.

ضغط أمريكي من أجل هدنة قبل رمضان

وسبق أن صرح مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، خلال لقاء في البيت الأبيض مع عائلات الأسرى الذين يحملون الجنسية الأمريكية، بأنَّ الإدارة الأمريكية تعتزم مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق حتى بعد بداية شهر رمضان.

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وأوضح سوليفان أنَّ البيت الأبيض يعتقد أن الاتفاق الحالي المطروح على الطاولة عادلٌ لكلا الجانبين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل الضغط على حماس من خلال مصر وقطر، وأكد أن المحادثات ستستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

وساطة مستمرة

وتتوسط قطر ومصر، بمساعدة الولايات المتحدة، بين إسرائيل وحركة حماس، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.

وتقدّر إسرائيل وجود أكثر من 125 أسيراً في غزة، بينما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 أسير فلسطيني.