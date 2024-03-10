إعدادات آيفون السرية .. اتّبع هذه الخطوات لتكتشفها

وطن – كشف تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” عن إعدادات هواتف آيفون iPhone السرية التي يجب أن يعرفها كل مالك للهاتف الذكي.

فعلى الرغم من أن قوائم إعدادات جهاز آيفون تحتوي على العديد من الجواهر المخفية، إلا أن الخفي منها كثير.

إعدادات آيفون السرية

مع ذلك، فإن أولئك الذين يرغبون في تحويل هواتفهم إلى أكثر سرعة لا يحتاجون إلى البحث كثيراً، وإليك بعض الخطوات لتنفيذ ذلك. وفق التقرير

اتبع الخطوات التالية

افتح الإعدادات، وانتقل لأسفل إلى “إمكانية الوصول” (Accessibility).

ابحث عن “اللمس” (Touch)، ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر على “النقر الخلفي” (Back Tap).

سترى خيارين: “النقر المزدوج” (Double Tap) و”النقر الثلاثي” (Triple Tap).

يتيح لك كل منها إخبار هاتفك بفعل شيء ما عندما تنقر على ظهره مرتين أو ثلاث مرات.

ويمكنك استخدام هذه الميزة لتشغيل المصباح اليدوي في الهاتف (الفلاش) على سبيل المثال، حتى نتمكن بسرعة من العثور على الأشياء في الخزانة المظلمة.

لكن يمكنك تخصيص النقرات للقيام بمهام مثل تشغيل الكاميرا، أو التقاط لقطة شاشة، أو كتم صوت الرنين.

تطبيق “Shortcuts”

يمكنك القيام بأشياء أكثر قوة بمساعدة تطبيق “Shortcuts” من “أبل”.

فهو يتيح لك إنشاء عمليات تلقائية مخصصة يمكنك تشغيلها بنقرات بسيطة.

فافتح التطبيق، وانقر على سهم الزائد لإنشاء اختصار جديد، ثم أضف أي عدد تريده من الخطوات.

وعند العودة إلى إعدادات “Back Tap”، سترى جميع عمليات التشغيل التلقائي المحفوظة كخيارات.

كما تتيح ميزة My Favourite استخدام Shazam، وهو التطبيق الذي يساعد في التعرف على أي أغنية تصادفها أثناء التجول، بمجرد النقر ثلاث مرات على الجزء الخلفي من الهاتف.