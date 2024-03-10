أعلن الثلاثاء أول أيام رمضان.. الأردن ينضم لسلطنة عمان ويخالف السعودية ومصر

وطن – في خطوة أثارت الجدل عبر مواقع التواصل أعلن الأردن تعذر ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك اليوم الأحد مؤكداً أن، الثلاثاء 12 مارس، غرة شهر رمضان المبارك منضماً إلى 7 دول أخرى أعلنته، الثلاثاء أيضاً.

وجاء في بيان عن مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية أحمد الحسنات، أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل.

من جهتها أعلنت سلطنة عمان أن بعد غدٍ الثلاثاء غُرّةُ شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، لعدم ثبوت رؤية هلال الشهر الفضيل مساء اليوم.

وقال مفتي الأردن أحمد الحسنات: “رؤية هلال رمضان “غير ممكنة” الأحد إذ أن الحسابات الفلكية أكدت تولّده بالفعل عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم”.

دول أعلنت الثلاثاء أول أيام رمضان 2024

وعليه يكون يوم الثلاثاء الموافق 12 آذار/ مارس 2024، غرة شهر رمضان المبارك في الأردن لهذا العام 1445هـ مع 5 دول أخرى هي: عمان وماليزيا وسنغافورة وبروناي واستراليا.

وخالفت كل من سلطنة عمان والأردن إعلان المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية التي أعلنت الاثنين الموافق 11 آذار/ مارس 2024، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.

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كما وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن غداً الإثنين الموافق 11 مارس 2024م هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.

وأعلنت مصر أيضاً أن الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك، فيما كانت دول عربية وإسلامية قد دعت المواطنين إلى تحرّي هلال رمضان 2024 يوم 29 شعبان 1445.

إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي فإننا نشترط إمكانية الرؤية الفلكية في ذلك البلد قبل أن نعتمد رؤيته | المفتي العام للمملكة سماحة أحمد الحسنات#شهر_رمضان_المبارك #الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/nzTnjbjpNA — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 10, 2024

وبعد التأكد والتثبت من رؤية هلال رمضان بالطرق الشرعية والفلكية، يتم الإعلان عن رؤية الهلال من دور الإفتاء الرسمية للشعوب العربية والإسلامية، ليبدأ بعدها الشهر المبارك.