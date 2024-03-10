الرئيسية » الهدهد » أخصائية سعودية: “أهل نجد الأكثر تبذيراً في المملكة والنساء أكثر من الرجال”

أخصائية سعودية: “أهل نجد الأكثر تبذيراً في المملكة والنساء أكثر من الرجال”

بقلم
الأخصائية السعودية نورة العنزي: "أهل نجد الأكثر تبذيراً في المملكة والنساء أكثر من الرجال"

وطن – أثارت الأخصائية الاجتماعية السعودية نورة العنزي ضجة واسعة بوصفها النساء أكثر تبذيراً من الرجال وحديثها عن أن أهل نجد الأكثر تبذيراً في المملكة.

وقالت العنزي بتصريحات متلفزة إن المرأة إن المرأة أكثر تبذيراً من الرجل وأكثر صرفاً على الجوانب الاستهلاكية وأقرت بأن راتبها يذهب “للاستهلاك الفاضي” حسب وصفها.

وتابعت الأخصائية السعودية: “المرأة تنفق ثلث دخلها تقريباً بطريقة التبذير و توجب أهلها وصديقاتها وجماعتها، بينما يتعرض الرجل لضغط مادي كبير وراتبه يذهب للضروريات”.

“هذه المنطقة الأكثر تبذيراً في السعودية”

ولفتت نورة في حديثها إلى ارتباط المنطقة الجغرافية بثقافة الادخار وزعمت أن أكثر منطقة تبذيراً في السعودية هي منطقة نجد وأوضحت: “إن أهل نجد أكثر تبذيرا من باقي المناطق”.

وأكملت: “تجد عند أهل نجد الحفلات، وقد أدخل عند أناس ثلاجتهم عطلانة، وينظمون حفلة في شاليه، تصل تكلفتها إلى 10 آلاف ريال، وكان الأولى بهم إصلاح ثلاجتهم بهذا المبلغ بدلا من تلك الحفلة لإرضاء الناس”.

وأردفت الأخصائية السعودية: “”أهل الغربية مختلطون مع ثقافات مختلفة من الحجاج والمعتمرين، وقد ولّد ذلك لديهم انطباعا بقيمة وأهمية وكيفية الادخار”.

  • اقرأ أيضا:
بينما أطفال اليمن يموتون جوعا..”فوربس”: قيمة هدر الطعام بالشرق الأوسط تريليون دولار سنويا والسعودية والإمارات بالمقدمة

ووفق ما قالته العنزي “الشعب السعودي مبذر ولا توجد لديه ثقافة الادخار، السوشيال ميديا ساعدت في تعزيز ثقافة الاستهلاك على حساب الادخار، وأغلب الاستهلاك يكون على كماليات”.

وأشارت نورا إلى مثال في حياتها العامة: “مثلا، ابنتي إذا أرادت شراء جهاز آيباد أعطيها حصالة، وأطلب منها جمع المال، وأعدها بإكمال الجزء المتبقي لشراء الجهاز، وذلك كي تشعر بقيمة ولذة جمع المال، لتنمية قيمة السلوك الادخاري لدى أبنائنا”.

ولفت متابعون إلى أن مثل هذه التصريحات جاءت موجهة من السلطات لحث الناس على تقليل الإنفاق وتحمل الضغوطات المعيشية المتصاعدة خاصة وأن وضع الاقتصاد السعودي في أسوأ حالاته منذ أعوام.

العجز في السعودية

وكان “حزب التجمع الوطني” السعودي المعارض قد وصف سياسات ولي العهد ـ حاكم المملكة الفعلي ـ الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية بأنها “معدومة المصداقية” وبأن الشفافية والنزاهة فيها غائبة مع إظهار البيانات الواردة عجز كبير في ميزانية الدولة لعام 2024.

واستنكر الحزب تبرير وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن الميزانية بأن ذلك ناتج عن زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية.

ووصف نشطاء سعوديون تلك التبريرات بأنها “ادعاءات لا يمكن التحقق منها في ظل غياب آليات الشفافية وإمكانيات التحقق من مدى دقة الأرقام المعلنة وأسباب العجز بعيدا عن البيانات الرسمية للسلطات”.

قد يعجبك أيضاً

الأخصائية السعودية نورة العنزي: "أهل نجد الأكثر تبذيراً في المملكة والنساء أكثر من الرجال"

أخصائية سعودية: “أهل نجد الأكثر تبذيراً في المملكة والنساء أكثر من الرجال”

وقف بشجاعة ضد غطرسة جمال عبدالناصر وتطبيع السادات.. معلومات عن الشيخ الراحل أحمد المحلاوي

وقف بشجاعة ضد غطرسة جمال عبدالناصر وتطبيع السادات.. معلومات عن الشيخ الراحل أحمد المحلاوي

دول عربية تعلن رسمياً موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

دول عربية تعلن رسمياً موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 2024

السودان

اتهامات سودانية للإمارات بتغذية جرائم قتل ونهب وإحراق للأطفال وبيع للنساء

رجل دين إيراني يهتك عرض سيدة بتصويرها دون علمها

فعل فعلته ولاذ بالفرار.. رجل دين إيراني يهتك عرض امرأة داخل عيادة نسائية (فيديو)

زوج يقتل زوجته بعد اكتشاف خيانته لها

هكذا قتل زوج زوجته بعد خيانتها له .. قال لها “ستقابلين المسيح” ثمّ أطلق النار! (صور)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior