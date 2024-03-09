“هناك شعبٌ يباد”.. بطل شيشاني يتضامن مع غزة عقب فوزه بنزال في منافسات دوري المقاتلين المحترفين بباريس (شاهد)

وطن- تضامن البطل الفرنسي ذو الأصول الشيشانية بايسانجور شمسود مع أهل فلسطين بغزة، عقب فوزه في نزال بدوري المقاتلين المحترفين بالعاصمة الفرنسية باريس، إثر حرب الإبادة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء المتواصلة على قطاع غزة.

ويقول البطل الشيشاني شمسود، في تصريح صحفي عقب فوزه في نزال ضمن منافسات دوري المقاتلين للمحترفين في باريس، ” أيها الأخوة اليوم هذا نزال، ليس الأمر مهم خصوصاً مع وصول شهر رمضان وجود شعب يباد”.

تضامن بطل شيشاني مع غزة

وواصل، ” علينا دائماً أن نتحدث عن هذا الأمر، ومن الضروري الحديث عن ذلك، وعلينا ألا نترك الأمور تتدهور مجرد ضجيج”.

وختم البطل الشيشاني شمسود كلماته التضامنية مع أهل غزة، ” الفلسطينيين يعانون بينما نحن نقضي وقتاً ممتعاً يا شباب، ركزوا وساعدوهم ولندفع هذا الظلم”.

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حرب الإبادة على قطاع غزة

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الألاف من المجازر بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء، من خلال القصف العشوائي والجنوني للأحياء السكنية والمنازل والمدارس التي تأوي النازحين والمساجد والكنائس، حتى المشافي الخدماتية خرجت عن الخدمة نتيجة قصفها وحصارها من قبل آليات جيش الاحتلال خلال حربه المتواصلة للشهر السادس على التوالي.

"هناك شعب يباد".. مقاتل شيشاني يتضامن مع #غزة عقب فوزه بنزال ضمن منافسات دوري المقاتلين المحترفين بباريس pic.twitter.com/VNRp0f60V4 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 8, 2024

وبحسب الإحصائية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فقد ارتقى أكثر من 30 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين، وأصيب ما يزيد عن 70 ألف بجراح مختلفة، منذ إعلان الحرب على القطاع في ال7 من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي.