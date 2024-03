ملاكم أمريكي شهير يتراجع عن دعم إسرائيل ويتبرع بهذا المبلغ لمساعدة أطفال غزة

وطن- أعلن الملاكم الأمريكي ريان غارسيا تراجعه عن دعم إسرائيل، إثر ما ترتكبه من حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع قراره التبرع بمبلغ 20 مليون دولار من أجل مساعدة أطفال غزة.

وقال الملاكم الأمريكي ريان غارسيا في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” ماذا عن الأطفال الذين يقتلون في غزة كل يوم؟!، أسمعهم يبكون.. أنا آسف لأنني استغرقت وقتاً طويلاً قبل التحدث”.

وواصل غارسيا، ” أنا أدعو إلى السلام في الشرق الأوسط، أرسلوا صلواتكم إلى القدس”.

As the Bible requires you to pray for the peace of Jerusalem. Although it is wrong the killing everywhere on both sides im calling for peace

كما وتابع الملاكم الأمريكي تغريدته، ” لماذا تعتقدون أنني أفقد أتباعي بهذه الوتيرة السريعة؟، لأن الحرب تدور رحاها على كليهما”.

وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن الملاكم الأمريكي غارسيا، سيتبرع بمبلغ 20 مليون دولار لمساعدة سكان غزة ودعم الفلسطينيين”.

وسيواجه الملاكم الأمريكي غارسيا نزالاً أمام نظيره الملاكم الشهير دافيد هايني، في ال20 من شهر إبريل/ نيسان القادم، في أقوى نزلات الملاكمة لهذا العام بمدينة بروكلين الأمريكية.

Imagine you exposing the world and the people closest want you to stop while there is kids being killed every second innocent babies lives lost and you want me to stop

