الرئيسية » رياضة » ملاكم أمريكي شهير يتراجع عن دعم إسرائيل ويتبرع بهذا المبلغ لمساعدة أطفال غزة

ملاكم أمريكي شهير يتراجع عن دعم إسرائيل ويتبرع بهذا المبلغ لمساعدة أطفال غزة

بقلم
تراجع الملاكم الأمريكي غارسيا عن دعم إسرائيل

وطن- أعلن الملاكم الأمريكي ريان غارسيا تراجعه عن دعم إسرائيل، إثر ما ترتكبه من حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع قراره التبرع بمبلغ 20 مليون دولار من أجل مساعدة أطفال غزة.

وقال الملاكم الأمريكي ريان غارسيا في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” ماذا عن الأطفال الذين يقتلون في غزة كل يوم؟!، أسمعهم يبكون.. أنا آسف لأنني استغرقت وقتاً طويلاً قبل التحدث”.

تراجع ملاكم أمريكي عن دعم إسرائيل

وواصل غارسيا، ” أنا أدعو إلى السلام في الشرق الأوسط، أرسلوا صلواتكم إلى القدس”.

كما وتابع الملاكم الأمريكي تغريدته، ” لماذا تعتقدون أنني أفقد أتباعي بهذه الوتيرة السريعة؟، لأن الحرب تدور رحاها على كليهما”.

ريان غارسيا
تراجع الملاكم الأمريكي ريان غارسيا عن دعم إسرائيل
اقرأ أيضاً: 
 مساعدة أطفال غزة

وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن الملاكم الأمريكي غارسيا، سيتبرع بمبلغ 20 مليون دولار لمساعدة سكان غزة ودعم الفلسطينيين”.

وسيواجه الملاكم الأمريكي غارسيا نزالاً أمام نظيره الملاكم الشهير دافيد هايني، في ال20 من شهر إبريل/ نيسان القادم، في أقوى نزلات الملاكمة لهذا العام بمدينة بروكلين الأمريكية.

كما ويعد الملاكم الأمريكي ريان غارسيا من أشهر الملاكمين في العام، فقد خاص 25 نزالاً خلال مسيرته، فاز في 23 نزالاً منها بالضربة القاضية، وخسر مرتين.

وارتقى أكثر من 31 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب ما يزيد عن 70 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال نحو 8 ألاف في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وفق تقرير صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.

للحصول على آخبارنا الحصرية والعاجلة اشترك في قناتنا في تليغرام

قد يعجبك أيضاً

تراجع الملاكم الأمريكي غارسيا عن دعم إسرائيل

ملاكم أمريكي شهير يتراجع عن دعم إسرائيل ويتبرع بهذا المبلغ لمساعدة أطفال غزة

القبض على مطرب خليجي مشهور و 32 مغربية

القبض على مطرب خليجي مشهور برفقة 32 مغربية .. إليكم تفاصيل “الفضيحة”

برشلونة

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وخسارة أتلتيكو مدريد

مشاهد حصرية.. أسرار خطيرة كشفتها هواتف تجار مخدرات بسوريا بعد قتلهم

مشاهد حصرية.. أسرار خطيرة كشفتها هواتف تجار مخدرات بسوريا بعد قتلهم

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

بعد تحذير السديس.. رقابة مشددة على الحرم في رمضان تخوفا من "علم فلسطين"

بعد تحذير السديس.. رقابة مشددة على الحرم في رمضان تخوفا من “علم فلسطين” (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior