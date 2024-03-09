ملاكم أمريكي شهير يتراجع عن دعم إسرائيل ويتبرع بهذا المبلغ لمساعدة أطفال غزة

وطن- أعلن الملاكم الأمريكي ريان غارسيا تراجعه عن دعم إسرائيل، إثر ما ترتكبه من حرب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مع قراره التبرع بمبلغ 20 مليون دولار من أجل مساعدة أطفال غزة.

وقال الملاكم الأمريكي ريان غارسيا في تغريده نشرها عبر حسابه على منصة (X)، ” ماذا عن الأطفال الذين يقتلون في غزة كل يوم؟!، أسمعهم يبكون.. أنا آسف لأنني استغرقت وقتاً طويلاً قبل التحدث”.

تراجع ملاكم أمريكي عن دعم إسرائيل

وواصل غارسيا، ” أنا أدعو إلى السلام في الشرق الأوسط، أرسلوا صلواتكم إلى القدس”.

PRAYERS FOR Jerusalem please As the Bible requires you to pray for the peace of Jerusalem. Although it is wrong the killing everywhere on both sides im calling for peace — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 6, 2024

كما وتابع الملاكم الأمريكي تغريدته، ” لماذا تعتقدون أنني أفقد أتباعي بهذه الوتيرة السريعة؟، لأن الحرب تدور رحاها على كليهما”.

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مساعدة أطفال غزة

وذكرت تقارير صحفية أخرى، بأن الملاكم الأمريكي غارسيا، سيتبرع بمبلغ 20 مليون دولار لمساعدة سكان غزة ودعم الفلسطينيين”.

وسيواجه الملاكم الأمريكي غارسيا نزالاً أمام نظيره الملاكم الشهير دافيد هايني، في ال20 من شهر إبريل/ نيسان القادم، في أقوى نزلات الملاكمة لهذا العام بمدينة بروكلين الأمريكية.

Imagine you exposing the world and the people closest want you to stop while there is kids being killed every second innocent babies lives lost and you want me to stop — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) March 6, 2024

كما ويعد الملاكم الأمريكي ريان غارسيا من أشهر الملاكمين في العام، فقد خاص 25 نزالاً خلال مسيرته، فاز في 23 نزالاً منها بالضربة القاضية، وخسر مرتين.

وارتقى أكثر من 31 ألف شهيد فلسطيني جلهم من المدنيين من الأطفال والنساء، وأصيب ما يزيد عن 70 ألف آخرين بجراح مختلفة، فيما لا يزال نحو 8 ألاف في عتاد المفقودين تحت ركام المنازل المدمرة، خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وفق تقرير صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.