مساعدات غزة تدفع مراسلة CNN للاشتباك كلاميا مع إسرائيليات (فيديو)

وطن – وثقت كاميرا شبكة “CNN” الأمريكية متظاهرين إسرائيليين وهم يحاولون الالتفاف على قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لمنع شاحنات الإمدادات والمساعدات من الدخول إلى قطاع غزة.

مما دفع مراسلة الشبكة “كلايسا وورلد” إلى خوض جدال واسع مع عدد من المتظاهرات.

وأظهر تقرير للشبكة عدداً من المستوطنين وهم يسيرون إلى معبر “كرم أبو سالم” الحدودي، كما فعلوا على مدى ستة أسابيع ومهمتهم هي منع المساعدات الدولية من العبور إلى غزة.

وقال التقرير إن شرطة حرس الحدود لدى الاحتلال يبدون بانتظارهم وهناك خطر من نيران القناصة والمقذوفات، حيث يحذرهم الضابط طالباً منهم مغادرة المكان.

جدال بين مراسلة CNN وإسرائيليات يتظاهرن لمنع دخول المساعدات إلى #غزة.. شاهد ما حدث@clarissaward https://t.co/5v1ismCMf8 pic.twitter.com/Dl9BPpWQ8E — CNN بالعربية (@cnnarabic) March 9, 2024

لكن المتظاهرين لم يرتدعوا ومعظمهم من أفراد عائلات الرهائن وجنود الاحتياط السابقين بالجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وتابع التقرير أن هؤلاء الصهاينة يتجاهلون الأمر ويغيرون المسار للاقتراب من المعبر وبات بإمكانهم رؤية شاحنات المساعدات من مكان ما وكانت شرطة الاحتلال تحاول إيقافهم.

وشوهدت المراسلة وهي تتبع عدداً من المستوطنين وهم يقطعون حقلاً.

وقالت إحدى المستوطنات بينما شوهدت شاحنة خلف سياج معدني: كيف يمكن لأي شخص فحص الشاحنات ورؤية ما بداخلها، وزعمت أن أكياس الأرز المخصصة للذهاب إلى أطفال غزة تمتلىء بالرصاص.

يموتون جوعى

وبدأت المراسلة تشرح ما يجب على إسرائيل فعله بموجب القانون الدولي بحسب زعمها- وهو التأكد من أن المواطنين العاديين في غزة لا يموتون جوعى، ولكنهم يموتون جوعى بالفعل.

المستوطنات الإسرائيليات ظهرن وهن يقمن بالتشويش على المراسلة والزعم بأن حماس تجعل الأمر صعباً للغاية لأنها لا تسمح بوصولها ولا يحصلون عليها.

وادعت أخرى أن هذه المساعدات لو كانت تصل إلى أطفال غزة لما فعلنا ذلك، زاعمة “بل تصل إلى أنفاق حماس التي تحاربنا وتحتجز رهائننا”. فردت عليها المراسلة :” لا يوجد أي دليل يدعم فكرة أن كل هذه المساعدات تذهب إلى حماس”.

وادعت مستوطنة أخرى أن على أهل غزة أن يحصلوا فقط على الحد الأدنى من السعرات الحرارية اللازمة للبقاء على قيد الحياة، فما كان من المراسلة إلا أن ردت عليها :”إنهم يتضورون جوعاً حتى الموت”.

وعادت المتطرفة لتقول:” لا ينبغي أن يذهب أي رغيف خبز واحد إلى هناك حتى عودة رهائننا”.

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حشد صغير

وعاودت المراسلة لتقول أن الناس لا يستطيعون أن يفهموا لماذا يدعو أي شخص بكامل قواه العقلية إلى وقف المساعدات؟!

وقالت المراسلة إن الحشد في هذا اليوم صغير ولكن مشاعرهم مشتركة بين معظم الناس في إسرائيل حسب قولها، مشيرة إلى أن استطلاعاً للرأي أجراه مؤخراً معهد الديموقراطية الإسرائيلي وجد أن 68% من اليهود الإسرائيليين يعارضون نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة.