مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.. الموعد والتشكيلة المتوقعة والقنوات الناقلة

وطن- تنتظر جماهير كرة القدم في أرجاء المعمورة قمة الإثارة الكروية بين ليفربول ومانشستر سيتي، الأحد، في منافسات الأسبوع ال28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

بينما ستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر عند الساعة السادسة إلا ربع مساءً، ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والجزائر والمغرب، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة إلا ربع مساءً.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وستبث أحداث مباراة مانشستر سيتي وليفربول، عبر شبكة قنوات ” بي إن سبورتس” الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة ” 1 BeIN sport”، بتردد على النايل سات 11546، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب عامودي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

تمريرة حاسمة من أليسون لصلاح الذي دائمًا ما يكون في الموعد! 👑 استمتعوا بهدف الملك المصري في شباك مانشستر سيتي الموسم الماضي 🎥pic.twitter.com/yGJkSkiUty — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 9, 2024

وسيعلق على مجريات أحداث مانشستر سيتي وليفربول، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة ليفربول ضد مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب يورغن كلوب المباراة أمام نظيره مانشستر سيتي، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: كويمين كيليهر.

دفاع ليفربول: جو غوميز، إبراهيما كوناتي، جاريل كوانساه، أندرو رويرتسون.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إيندو، ألكسيس ماك اليستير.

مركز الهجوم: كودي جاكبو، داروين نونيز، محمد صلاح (لويس دياز).

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تشكيلة مانشستر سيتي ضد ليفربول

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة القوية أمام ليفربول، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايس.

دفاع السيتي: روبن دياس، يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، ريكو لويس.

الوقت يقترب ⌛️ اطلع على بعض الإحصائيات المهمة قبل مواجهتنا أمام ليفربول 👇#السيتي pic.twitter.com/jpwjpZthzQ — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 9, 2024

مركز الوسط: كوفاسيتش، رودريغو كاسكانتي، أوسكار بوب.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، ماتيوس نونيز، إرلينغ هالاند.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر بشكل مؤقت أرسنال برصيد 64 نقطة.

وآتى حامل اللقب السابق مانشستر سيتي في ثالث جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة للموسم الجاري.