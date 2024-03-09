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حفيدة إسماعيل هنية حديث المواقع.. لماذا أحرج ظهورها صهاينة العرب؟ (فيديو)

بقلم
حفيدة إسماعيل هنية حديث المواقع.. لماذا أحرج ظهورها صهاينة العرب؟

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو لاقى انتشارا واسعا لحفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وهي تلقي شعراً فلسطينيا يحث على الصمود، وكانت تظهر بين الركام وخيم النزوح.

وأشاد الكثيرون بفصاحة حفيدة هنية، لافتين في الوقت ذاته إلى أن هذا الظهور يفضح كذب كتائب الذباب الإلكتروني والمتصهينين العرب بشأن تواجد أسر قيادات حماس خارج غزة وتركهم الشعب الفلسطيني يواجه مصيره.

حفيدة إسماعيل هنية تخطف الأضواء

وبدت الطفلة “ندى هنية” ذات السنوات العشر في مشاهد مركبة من لقطات خلفية للدمار في غزة وتم تصويرها في مكان آخر.

وكانت تردد بحركات تمثيلية من يديها أبياتاً من قصيدة للشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي: “مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها”.

وتابعت: “فقلت لنفسي ربما هي نعمة فماذا ترى في القدس حين تزورها.. ترى كل ما لا تستطيع احتماله اذا ما بدت من جانب الدرب دورها.”

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واستدركت حفيدة إسماعيل هنية مرددة كلمات القصيدة: “وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر.. ولا كل الغياب يضيرها.. فإن سرها قبل الفراق لقائه..فليس بمأمون عليها سرورها”.

وأعاد عدد كبير من النشطاء مشاركة الفيديو الذي نشرته الطفلة ندى هنية تزامناً مع عيد المرأة العالمي.

يذكر أن عدداً من أسرة القيادي في حماس إسماعيل هنية استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ومنهم الحفيد الأكبر لهنية جمال محمد هنية، الذي استشهد رفقة ابنته خلال قصف إسرائيلي في نوفمبر الماضي.

كما استشهدت رؤى همام، حفيدة هنية، يوم الجمعة 10 نوفمبر 2023، في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة البراق بغزة.

وتتواصل الحرب في غزة بظل ظروف مأساوية يعيشها شمال القطاع كما جنوبه، فيما تتواصل المفاوضات على أكثر من صعيد للوصول إلى اتفاق لوقف النار وإدخال المساعدات قبيل شهر رمضان.

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