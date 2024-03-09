تنشر الدمار الشامل.. رصد “السحابة الخارقة” في الإمارات وتحذير عاجل (فيديو)

وطن – وثقت مقاطع فيديو تداولها النشطاء عبر مواقع التواصل رصد سحابة “Supercell” أو ما يعرف بـ”السحابة الخارقة” جنوب مدينة العين في الإمارات العربية المتحدة.

ويبدو أن هذه السحابة الاستثنائية التي تتشكل في ظروف خاصة جدا وينتج عنها دمار شامل في بعض الأحيان، تكونت جراء المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة.

ودعت السلطات الإماراتية متمثلة في هيئة الأرصاد السكان والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر.

🚨رصد سحابة Supercell جنوب إمارة العين في دولة الإمارات حيث يضرب المنطقة منخفض جوي أدى لتساقط أمطار غزيرة فيما دعت السلطات السكان إلى أخذ الحيطة والحذر pic.twitter.com/YJW7u62u1U — الأحداث الأمريكية🇺🇸 (@NewsNow4USA) March 9, 2024

سحابة “Supercell” قد تتسبب بدمار واسع

ويلفت علماء الطقس إلى أنه من أضرار سحابة “السوبر سيل Supercell”

نشر الدمار الشامل بسبب ما قد ينتج عنها من الأمطار الغزيرة والصواعق الشديدة (قد تكون مميتة) والرياح الشديدة وحبات البرد الضخمة جدا، التي قد يوصل قطرها إلى 7 سنتيمتر.

وبسبب دوران الهواء والانخفاض في الضغط يتكون إعصار قمعي توصل فيه سرعة الرياح إلى 500 كيلومتر في الساعة، مما يؤدي إلى اقتلاع الأشجار وأسطح المنازل وحتى السيارات وكل ما يقع في بؤرة تلك العاصفة.

كيف تتكون السحابة الخارقة “Supercell”؟

ويشار إلى أن السحابة المشار إليها تتكون عند تقابل منخفض جوي بارد مع تيار هوائي رطب ودافئ قادم من المناطق الاستوائية، فيصبح الهواء الساخن في الطبقات السفلى والهواء البارد في الطبقات العليا بسبب كثافته.

مما يتسبب في تكاثف قطرات الماء وتصبح كبيرة الحجم، ونظرا للفارق الكبير في درجة حرارة الهواء، يصعد الهواء بسرعة كبيرة إلى طبقات الجو العليا مما يحمل معه قدر كبير من ذرات الماء إلى الأعلى ويكون الهواء يدور حول بعضه بسبب تفاوت درجة الحرارة وهذا يكسب سحابة “السوبر سيل” شكلها الغريب.

سحابة مخيفة قبل قليل المقطع من جنوب إمارة العين. ربي يحفظ الإمارات وأهله. pic.twitter.com/PHLkUq5slb — شايع العنزي 🥈 (@0ta4) March 9, 2024

وبسبب التفاوت في درجة حرارة الهواء تتكاثف قطرات الماء وتتجمد مما يكسب السحابة الخارقة لونها الغامق.

المنخفض الجوي

وكان المركز الوطني للأرصاد في الدولة الخليجية أعلن تقييمه للحالة الجوية المتوقعة على الإمارات أثناء تأثرها بامتداد منخفض جوي حتى، غدا الأحد.

اقرأ أيضا:

بيان المركز أوضح أن الإمارات ستتأثر من مساء أمس الجمعة إلى ظهر الأحد، حيث تكون ذروة الحالة من بعد منتصف ليل الجمعة إلى منتصف ليل السبت. ومن صباح غدا الأحد تتركز الحالة الجوية على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة وتقل حالة عدم الاستقرار تدريجيا مع انحصارها على المناطق الشرقية من مساء وليل الأحد.