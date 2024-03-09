بعد اعتقالها عراقياً كشف فضائحها.. سلطات محمد بن زايد عاجزة أمام الفيضانات في دبي (فيديو)

وطن – وثقت مقاطع فيديو انتشرت بمنصات التواصل عجز الإمارات أمام فيضانات جديدة غمرت شوارعها بعد أقل من عام على اعتقال سلطات محمد بن زايد مواطناً عراقياً وثق فيها فضائحها في التعامل مع الأمطار الغزيرة داخل دبي.

وأظهر المقطع فيضانات غطت شوارع دبي ووصلت لسقف بعض المركبات جراء الأمطار الغزيرة التي لم تهدأ طيلة الأيام الماضية، علماً أن السلطات لطالما تباهت بأنها قادرة على التعامل مع الكوارث والمظاهر الجوية الطارئة أياً كانت.

دبّي فيضانات غير عادية pic.twitter.com/GJgCKyaq69 — أنيس منصور (@anesmansory) March 9, 2024

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل شوارع دبي غارقة في المياه، حتى وصلت إلى سقف بعض المركبات.

ما قصة اعتقال العراقي في دبي؟

ونهاية 2023 كشفت تقارير إماراتية عن غضب كبير في الأوساط الحقوقية من اعتقال الإمارات لشاب عراقي يدعى “باسم رحيم” منذ أكثر من شهر، وإخفائه قسرياً لمجرد نشره فيديو وثق فيه غرق دبي بمياه الأمطار.

وبدأت القصة حين نشر الشاب “باسم رحيم” الذي ينحدر من مدينة كربلاء، مقطعاً مصوراً وثق فيه أن دبي ليس كما يمدحها البعض ويظنها مدينة عظيمة لا عيوب فيها أو نواقص، معبراً عن رأيه دون الإساءة لأي دولة أو مسؤول.

برغم كل ما قيل و على أنا علم بالنقائص و ووووووو، إلا أن وصول نسبة المغياثية ألى 100 ملم كان سيحدث فيضانات على كل حال. تباهى حاكم دبي بأن مدينته مجهزة بأنجع شبكة تصريف للمياه في العالم لكن لم تقدر هذه الشبكة من تجنيب دبي فيضانات السنة الماضية و هناك أمثلة أخرى. جلد الذات 😕🤔 — Elément utile (@ElementUtil) March 1, 2024

وكل ما فعله الشاب كان انتقاده بشكل غير مباشر غرق شوارع مدينة دبي على إثر موجة من الأمطار التي اجتاحتها، ومطالبته المشاهدين بعدم الحديث عن كون المدينة أفضل من غيرها من المدن.

توقعات حالة الطقس في دبي

وكان المركز الوطني للأرصاد في الإمارات العربية المتحدة قد أعلن عن توقعه استمرار الحالة الجوية غير المستقرة في دبي.

وأوضح المركز أن ذروة الحالة الجوية ستكون من منتصف ليل الجمعة إلى منتصف ليل السبت، مع تركيز الحالة على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة.

وتوقع المركز أن تقل حالة عدم الاستقرار تدريجياً مع انحصارها على المناطق الشرقية من مساء وليل الأحد.