بشأن أول أيام رمضان .. الفلكي الكويتي عادل السعدون يثير جدلاً!

وطن – في الوقت الذي ناشدت فيه المحكمة العليا في السعودية، الجميع في أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء يوم الأحد، ما يعني أن رمضان سيبدأ الاثنين إن شوهد الهلال مساء الأحد، وكذلك إعلان مركز الفلك الدولي، أن الأحد، موعد تحري هلال رمضان في غالبية الدول الإسلامية، فقد الفلكي الكويتي عادل السعدون أثار حالة من الجدل بعدما كشف عن توقعاته بشأن أول أيام رمضان.

وأوضح عادل السعدون أنّ رؤية الهلال تكون مساء 11 مارس/آذار، وتكون غرة رمضان شرعا في 12 مارس/ آذار، أي يوم الثلاثاء.

أول أيام رمضان

وكتب في منشور له عبر حسابه في منصة “إكس”: “رمضان المبارك 11 مارس فلكيا و12 مارس حسب الرؤية الشرعية.. ويولد هلال شهر رمضان يوم الأحد 29 شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2024 في الساعة 12 ظهرا وبالتالي من الاستحالة رؤيته في نفس المساء لا بالعين المجردة ولا بالمنظار”.

وأضاف: “تتم رؤية الهلال مساء 11 مارس وتكون غرة رمضان حسب الرؤية الشرعية 12 مارس”. وقال: “اقتران القمر مع الشمس يكون 11 مارس”.

وفي تغريدةٍ ثانية قال السعدون: رسالة الى كل من يعتبر نفسه فلكي. قول الحق واجب على الانسان الشجاع

الجريء . تعلمون ان الهلال تستحيل رؤيته غدا الاحد 10 مارس. فبعضكم لزم الصمت وجزاه الله خيرا، وبعضكم صرح بهتانا

اما لجبن او نفاق. فمن الافضل الصمت. فالعالم الحقيقي لايسكت عن خطأ شرعي في ديننا”.

وأضاف: “فان كنتم تعلمون الحقيقة وحسابات الهلال وصرحتم بهتانا فتلك مصيبة، وان كنتم لاتعرفون فالمصيبة اعظم. حاله من هذه الحالتين”.

رسالة الى كل من يعتبر نفسه فلكي

قول الحق واجب على الانسان الشجاع

الجريء

تعلمون ان الهلال تستحيل رؤيته غدا الاحد 10 مارس

فبعضكم لزم الصمت وجزاه الله خيرا

وبعضكم صرح بهتانا

اما لجبن او نفاق

فمن الافضل الصمت

فالعالم الحقيقي لايسكت عن خطأ شرعي في ديننا

فان كنتم تعلمون الحقيقة… — عادل السعدون (@adel_alsadoon) March 9, 2024

الاقتران المركزي يوم الأحد

وحسب مركز الفلك الدولي، سيحدث الاقتران المركزي يوم الأحد في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش، وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا.

وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول، التي لا تشترط الروية الصحيحة للهلال، شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس.

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وحسب المركز فإن رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، غير ممكنة من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأميركيتين، خاصة من الأجزاء الغربية.

وبناء على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس.