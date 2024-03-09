انتكاسة جديدة للحكومة بنزيما وهذه مدة غيابه

وطن- أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعرض النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما، لإصابة جديدة ستبعده عن مباريات العميد خلال الفترة القادمة.

وقال نادي الاتحاد السعودي في بيان نشره عبر حسابه على منصة (X)، ” بنزيما تخلص من آلام بطن الساق، التي كانت تزعجه طوال الفترة الماضية، وشارك مع الفريق الأربعاء”.

إصابة بنزيما مع الاتحاد السعودي

وأضاف بيان الاتحاد، ” اللاعب عانى الخميس من آلام في منطقة أسفل الظهر، وهو ما منع اللاعب من المشاركة مع تدريبات الفريق الجماعية”.

وواصل، ” سيخضع اللاعب بنزيما لبرنامج علاجي مكثف لتجهيزه لخوض المباريات المقبلة مع الفريق”.

📝| العميد قبل مواجهة الأخدود pic.twitter.com/zNC4MIQy05 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) March 7, 2024

وغاب الفرنسي كريم بنزيما عن مباراة الاتحاد والأخدود الماضية، الجمعة، في منافسات الجولة ال23 من الدوري السعودي الممتاز روشن.

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وكان بنزيما قد وقع مع نادي الاتحاد السعودي الصيف الماضي بعقد ساري المفعول حتى صيف 2026، قادماً من صفوف نادي ريال مدريد الذي توج معه بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية، كان آخرها التتويج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022.

مباراة الاتحاد السعودي القادمة

وحقق فريق الاتحاد السعودي الفوز على منافسه الأخدود، الجمعة، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري السعودي روشن لكرة القدم.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الكلاسيكو القادمة أمام الهلال، الثلاثاء، في إياب منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، على ملعب ” الملك عبد الله الدولي”.

ويحتل فريق النصر المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر الهلال برصيد 65 نقطة لهذا الموسم.