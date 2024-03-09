المقاومة في غزة تصطاد ابن خال وزير المالية الإسرائيلي .. والأخير مصدوم! (شاهد)

وطن – كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، عن أن الضابط القتيل برتبة رائد في قوات الكوماندوز، الذي أعلن جيش الاحتلال مقتله مساء السبت في معارك قطاع غزة، يكون ابن خاله، قائلاً “كبرنا معاً والخسارة لا توصف”.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب: “قتل الجمعة 8 مارس/آذار، الرائد عميشر بن دافيد معالي، في معارك بجنوبي قطاع غزة”.

وأضاف البيان: “شغل بن ديفيد، البالغ من العمر 43 عاماً، منصب قائد فيلق تدريب الكوماندوز”.

سموتريش ينعى ابن خاله

وكتب الوزير المتطرف سموتريش على حسابه في تويتر، ناشراً صورةً جمعته بالضابط القتيل: “ابن خالي العزيز، عميشر، بطل إسرائيل سقط في معركة في غزة.. ترعرعنا معًا (..) ما أروعه من شخص. ما أعمقه من ألم. لا توجد كلمات”.

وتابع: “من كان يحلم أن تلك ستكون الصورة الأخيرة”.

בן דודי היקר, עמישר, גיבור ישראל נפל בקרב בעזה. גדלנו יחד.

מעט יחסית בני דודים עם קשר חזק ומיוחד.

"שנר" קראנו לו.

חופשים, שבתות, טיולים, שמחות.

איזה איש. איזה כאב. אין מילים. על האש משותף בקיץ האחרון. מי חלם שזו תהיה התמונה האחרונה. איש משפחה אהוב. pic.twitter.com/yHR2TuElwr — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) March 9, 2024

واعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بمقتل 588 ضابطا وجنديا منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم 248 قتيلا في المعارك البرية داخل قطاع غزة.