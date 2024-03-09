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القسام تُربك نتنياهو وجيش الاحتلال بفيديو جديد عن الأسرى القتلى (شاهد)

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القسام تُربك نتنياهو وجيش الاحتلال بفيديو جديد عن الأسرى القتلى

وطن – كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، هوية بقية الأسرى السبع الذين أعلنت قتلهم جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبث الإعلام العسكري التابع للكتائب مقطع فيديو للأسرى السبعة الذين قتلوا بسلاح جيش العدو وهم “يورام إتاك ميتزجر” و”حايم جيرشون بري” و”أميرام إسرائيل كوبر”.

بينما أخفت هوية الأسرى الأربعة الآخرين لتظهر هوياتهم في مشهد تال وهم “رونين طومي أنجل” و”إلياهو مرجليت” و”إيتسيك الجراط” و”إلكس دنسيج”.

وبطريقة التأثير البصري على عائلات الأسرى وجمهور الاحتلال تم طمس صور القتلى بالدماء.

وقالت كتائب القسام في التعليق على الفيديو الذي كتب باللغات العربية واللاتينية والعبرية، أنه رغم حرصها على الحفاظ على حياتهم فالأسرى السبعة قتلوا بسلاح الجيش الإسرائيلي، وتابعت أن نتنياهو لا يزال يصر على قتلهم.

إسرائيل تقتل أسراها في غزة

وكان المتحدث العسكري لكتائب القسام أبو عبيدة قد قال: “سبق أن أعلنا عن مقتل 7 أسرى صهاينة نتيجة الغارات الصهيونية الهمجية على قطاع غزة، وكشفنا عن أسماء 3 منهم.”

وأضاف في رسالة نشرها عبر قناته على موقع تليغرام، بعد أن تأكدنا من هوية القتلى الآخرين، تأكدنا من مقتل “إيتسيك ألجيرات” و”أليكس دانسيج” و”رونان تومي أنجل” ” وإلياهو مارجاليت”.

وكان القيادي القسامي خرج مطلع الشهر الجاري بتصريح صحفي أوضح فيه مصير أسرى الاحتلال في غزة ومنهم صديق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومجموعة “لاتتركونا نشيخ”.

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وكشف أبو عبيدة وقتها أن “عدد أسرى العدو الذين تم قتلهم نتيجة العمليات العسكرية لجيش العدو في قطاع غزة قد يتجاوز 70 أسيرا”، وأكد مقتل 7 أسرى إسرائيليين برفقة المجموعات المكلفة بحمايتهم.

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