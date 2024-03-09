القبض على مطرب خليجي مشهور برفقة 32 مغربية .. إليكم تفاصيل “الفضيحة”

وطن – تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، خبراً منسوباً إلى الصحفي الكويتي أبو طلال الحمراني، عن القبض على مطرب خليجي مشهور برفقة 32 مغربية.

وأثار الخبر جدلاً واسعاً بين المغردين ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعيّ.

ففي حين أشار بعض المعلقين إلى أنّ الخبر المشار إليه قديم، وقد أعادت حسابات موثقة على منصة إكس تداوله من جديد، دون معرفة الدافع وراء ذلك، لم تجد وطن على حسابات “الحمراني” في انستغرام وإكس، الخبر المتداول عن القبض على مطرب خليجي مشهور برفقة 32 مغربية.

🚨ابو طلال الحمراني: تم القبض على فنان خليجي مشهور ومعه 32 مغربية! pic.twitter.com/Nr1vvhqms0 — TRAVIS | تراڤس (@irode0) March 9, 2024

وعبّر مغرّدون مغاربة عن غضبهم من إعادة تداول الخبر، لافتين إلى أن هناك من يحاول الإساءة إلى المغرب .

كثير من الحسابات الموثقة دايرة حملة تنشر في خبر قديم وقع سنة 2018 وتكلم عنه صاحب قناة ابو طلال الحمراني سنة 2019 ولكن الغريب ما محل صورة الدكتور ماجد الدسيماني من الإعراب وما الغرض من إعادة نشر هذا الخبر؟ pic.twitter.com/APTRa435UT — ZAK9 (@_Zak9_) March 9, 2024

وقال مغرد مغربي يدعى “مهدي” في منصة إكس: “خبر كاذب أصبح ترند حاليا لتشويه صورة المغرب ؟! .. ” ابو طلال الحمراني: تم القبض على فنان خليجي مشهور ومعه 32 مغربية!”.

وتساءل: “لماذا هذا الهجوم الممنهج على المغرب؟ و توزيع خبر قديم من 2018 تبين أن سببه هو تصوير كليب بدون رخصة، ونشره على أنه حدث اليوم؟.لعنة الله على من يحاول تشويه صورة المغرب”.

خبر كاذب أصبح ترند حاليا لتشويه صورة المغرب ؟! 😔

" ابو طلال الحمراني: تم القبض على فنان خليجي مشهور ومعه 32 مغربية! "

لماذا هذا الهجوم الممنهج على المغرب؟ و توزيع خبر قديم من 2018 تبين أن سببه هو تصوير كليب بدون رخصة، ونشره على أنه حدث اليوم ؟

لعنة الله على من يحاول تشويه صورة… pic.twitter.com/JAXRBYeBfw — 🇲🇦 ⚝ 𝕄ehdi مهدي ⚝ 🇲🇦 (@Mehdi__Mar) March 9, 2024

وبعد البحث، يبدو أن الخبر الذي أعيد تداوله من جديد، يتعلّق بالفنان الإماراتي عيضة المنهالي، الذي ذكرت تقارير مغربية عام 2018 أنه تم القبض عليه في مدينة مراكش، بصحبة 10 أشخاص من جنسيات خليجية ، و32 فتاة بقضية دعارة.

وآنذاك، وبعد انتشار الأخبار عن القضية، نفت مصادر مقربة من الفنان الإماراتي ما يتداول حول ذلك.