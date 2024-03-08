معلومات عن الفنانة أميرة خطاب.. ما قصة فضيحتها مع أختها فادية خطاب؟

وطن – تعد الفنانة السورية أميرة خطاب من الفنانات السوريات اللواتي لم يأخذن نصيباً من الشهرة رغم كثرة أعمالها في المسرح والدراما السورية وحضورها المستمر.

وبدأت خطاب مشوارها الفنية كراقصة في إحدى الفرق الشعبية ثم دخلت مجال التمثيل، وقد نشأت في حلب ضمن عائلة فنية وهي شقيقة الممثلة أميرة خطاب، والممثلة صباح خطاب زوجة الممثل السوري الشهير ياسر العظمة التي اعتزلت التمثيل بعد زواجها وانتقلت مع أسرتها إلى العاصمة السورية دمشق.

بدأت الفنانة أميرة خطاب مشوارها الفني كراقصة في إحدى فرق الفنون الشعبية التابعة للتلفزيون السوري، حيث توظفت في التلفزيون وكان عمرها 14 سنة فقط، وفي الوقت نفسه كانت تقدم العديد من الأعمال المسرحية مع الفنان دريد لحام.

قصة الفنانة أميرة خطاب

ومسيرة أميرة خطاب في التلفزيون كممثلة عام 1987 وقدمت أكثر من 70 عملًا فنيًا في التلفزيون والمسرح، كما كان لها تجربة في كتابة سيناريو بعض المسلسلات منها “جواد الليل”،

و”الطويبي”، ومسلسل الخوالي في عام 2000، مسلسل أبناء القهر في عام 2002، ومسلسل ليالي الصالحية في عام 2004، ومسلسل باب الحارة ج1 في عام 2006.

ومن المسرحيات التي شاركت فيها الفنانة أميرة مسرحية “شقائق النعمان” من بطولة وإخراج دريد لحام وشارك فيها سلمى المصري، وعمر حجو، ويوسف حنا، وشاكر بريخان، وحسام تحسين بيك وغيرهم.

وتوالت أعمالها اللاحقة في مجال الدراما التلفزيونية حيث شارك في التسعينات بعدة مسلسلات، منها “قضية تمام”، و”الرجل الآلي”، و”الحنطة وبس”، و”نساء صغيرات”، و”لوين”، ولكن بدايتها الحقيقية وانطلاقتها في عالم الفن بداية من عام 2000 حينما شاركت في مسلسل البيئة الشامية الشهير “الخوالي”.

واستمرت الفنانة أميرة في تقديم العديد من المسلسلات، ومنها “سر الكنز”، و”أبناء القهر”، و”ذكريات الزمن القادم”، و”ليالي الصالحية”، و”الخيط الأبيض”، و”الشمس تشرق من جديد”، و”على طول الأيام”، و”باب الحارة”، و”انتقام الوردة”، و”ساعة عصاري”، و”حسيبة”.

ومن أعمالها المميزة أيضاً “مغامرات دليلة والزيبق”، و”كشف الأقنعة”، و”زمن البرغوت”، و”ناطرين”، و”خان الدراويش”، و”طوق البنات”، و”العراب”، و”عطر الشام”، و”نص يوم”، و”غرابيب سود”، و”حكم الهوى”، و”فرصة أخيرة”، و”الإمام”، و”أقر الفراشة”، و”ولاد السلطان”.

كما شاركت في العشرات من حلقات مسلسل “حكم العدالة” للمحامي هائل اليوسفي.

فضيحة البيرة بين أميرة خطاب مع فادية خطاب

وفي أغسطس الماضي تحولت أميرة خطاب إلى ترند في البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول صورة لها وبيدها كأس من البيرة برفقة شقيقتها الفنانة فاديا خطاب مما أثار موجة غضب واسعة .

وظهرت الفنانة أميرة خطاب وهي تجلس برفقة شقيقتها الفنانة فاديا خطاب في أحد المطاعم في سوريا ، فيما قامت “فاديا” بحمل كوب من البيرة بيدها والتقاط صورة به، فيما ظهر كوب آخر على الطاولة لم يعرف صاحبه.

وعقب انتشار الصورة الفاضحة لها وأختها وهما في سن يتجاوز الـ70، ردت الفنانة أميرة خطاب على انتقادات الجمهور لها بعد انتشار صورة مع شقيقتها الفنانة فاديا خطاب وبيدها كأس من البيـرة.

وادعت أميرة خطاب في برنامج ” Yala Trend” وقد بدت مرتدية وشاحاً على رأسها أنها خلال حياتها كلها لم تشرب ولم تدخن ولم تشرب الأركيلة حتى، قائلةً إنّها مسكت الكأس دون وعي ولأخذ صورة تذكارية فقط، مضيفة: “وحياة ولادي ما بشرب أنا.. أنا هيك مسكت الكاسة للصورة وأنا عم اضحك للذكرى.. يعني صور تذكارية فقط”.

وتابعت: “أنا ماحدا الو عندي إن شربت أو لا.. وإذا بررت رح يطلعوا الناس يحكو عليي أكتر أنو أنا عم بيض صفحتي.. وأنا ماعملت شي وربي بيعلم وشايف وهاد اللي بهمني”.

ووصفت الممثلة السورية “خطاب” تعليقات الناس وانتقاداتها على الصورة بـ”قلة الأدب”، مبينة أنها لا تهتم لكلام الناس، وأن من علق على الصورة وعبّر عن غضبه هم من “الناس الفارغة والتي ليس لديها ما تفعله”، بحسب تعبيرها.

وعكة أميرة خطاب الصحية

وتعرضت “أميرة خطاب ” لوعكة صحية أضطرت جراءها لإجراء عمل جراحي صعب في معدتها عام 2021.

وفي تصريحات صحفية روت موقفاً حدث لها في المستشفى، فبعد أن أجرت العملية طلب منها الدكتور أن تحاول السير بعد البنج، فلم ترغب في إيقاظ بناتها وقررت أن تتمشى بمفردها.

وبينما هي في الممر تتمشى، وجدت سيدة مريضة يرافقها ثلاثة من أبنائها، وعندما شاهدوا الفنانة أميرة تمشي بمفردها طلبوا من والدتهم أن تصبح أقوى وتمشي هي الأخرى بمفردها، فقالت لهم السيدة أنها ممثلة تتدرب على المشهد وكان هناك كاميرات البارحة، وقد صدّقت الفنانة أميرة على كلامها.

وفي اليوم التالي جاءت السيدة المريضة إلى الفنانة أميرة في غرفتها لتزورها وشكرتها على موقفها معها وبعدها أصبحا صديقتين حسب قولها.