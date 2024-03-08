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فيديو صادم لاعتداء شرطية بريطانية على رجل سوداني.. سحلته وداست على بطنه

بقلم
اعتداء شرطية بريطانية

وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثّق اعتداء شرطية بريطانية على رجل سوداني الجنسية، قامت بسحله والتنكيل به في أحد شوارع مدينة مانشستر.

وبيَّن مقطع الفيديو الذي وُصف بالصادم، بأن الشرطية في أقدمت على سحل الرجل، وداست على بطنه.

وتحدث المعتدى عليه عن ملابسات الواقعة، قائلا في مقابلة مع “بي بي سي”: “قلت للشرطية اتركيني لأنام، أنا بحاجة إلى النوم، إلا أنها ضربتني وسحلتني”.

وأضاف الشاب البالغ من العمر 31 عاما، والذي رفض الكشف عن اسمه: “لقد سببت لي مشاكل – كنت أعاني من الحمى وفي الساعات التالية ظهر دم في البول”.

وأشار الرجل، الذي كان في بريطانيا منذ ثلاث سنوات ونصف ومُنح الحق في البقاء، إلى أنه اضطر إلى الذهاب إلى المستشفى بعد الحادث، لكنه تعافى.

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رد الشرطة على الواقعة

وبعدما أثارت الواقعة ضجة واسعة، ردّت قوات الشرطة البريطانية عليها قائلة إنّ مثل هذه المشاهد غير مقبولة ويجب عدم تكرارها.

عنصرية الشرطة البريطانية ضد السودانيين

وسبق أن تعرضت الشرطة البريطانية لاتهامات بالعنصرية وازدواج المعايير، بسبب تعاملها مع السودانيين الفارين من الحرب الراغبين بالحصول على تأشيرة دخول بريطانيا مقارنة بالقادمين من أوكرانيا.

وقالت صحيفة “غارديان” البريطانية، في تقرير لها، إنه لم تتح للسودانيين الذين تشهد بلادهم صراعا مسلحا، فرصة الحصول على تأشيرة لبريطانيا، في “تناقض صارخ لما حدث مع الفارين من حرب أوكرانيا”.

ووفقا للصحيفة، فإنه “لم توفر طرق آمنة وقانونية لمساعدة اللاجئين السودانيين على الفرار، وليس هناك ما يشير إلى إعلان عن مخطط للتعامل مع تداعيات الصراع هناك”.

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