فيديو صادم لاعتداء شرطية بريطانية على رجل سوداني.. سحلته وداست على بطنه

وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثّق اعتداء شرطية بريطانية على رجل سوداني الجنسية، قامت بسحله والتنكيل به في أحد شوارع مدينة مانشستر.

وبيَّن مقطع الفيديو الذي وُصف بالصادم، بأن الشرطية في أقدمت على سحل الرجل، وداست على بطنه.

NEW: Police in Manchester say an officer’s behaviour was unacceptable and must never be repeated after video emerged of her dragging a rough sleeper across the ground and deliberately “stamping” on his stomach. pic.twitter.com/fg6ttGDzaT

— Michael Buchanan (@BBCMBuchanan) March 4, 2024