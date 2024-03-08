صياد يتعرض لأخطر هجوم من أسماك قرش في عرض البحر (فيديو)

وطن – لم يتوقع الصياد جيمي غلاسنر أن يتحول صيده إلى هدف لسمكة قرش عملاقة في عرض البحر وبثت وسائل إعلام أمريكية لحظات مرعبة للهجوم المفاجئ.

وأظهر مقطع مصور عدة أسماك قرش تحاول الاستيلاء على صيد جيمي ومن ثم تقوم بالتحرش بقاربه ومحاولة دفعه قبالة ساحل كوكوا بيتش بولاية فلوريدا.

ووفق ما نقله موقع jacksonville وترجمته وطن هاجمت أسماك القرش القوية صيد الرجل وسرقته.

و يقول جيمي غلاسنر، صاحب شركة Fin and Fly Charters إنه رأى المزيد والمزيد من أسماك القرش مثل تلك التي أكلت سمك النهاش الأحمر بعيدًا عن الخط هذا الأسبوع قبالة الساحل الشرقي لفلوريدا.

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وأضاف: “الأمر المختلف في هذا الموقف هو أنه عندما يتم أكل سمكتك، يمكن أن يكون ذلك في أي عمق أسفل القارب. حدث هذا هذه المرة بينما كنا نخرجها”.

وتابع: “قفز القرش وفجأة خرجت جميع أسماك القرش الأخرى وبدأت في حالة من الجنون على السطح. وكانت بعض أسماك القرش تتعرض للعض من أسماك قرش أخرى”. “أي شيء يتحرك أو يحدث اهتزازًا في الماء سوف يهاجمونه.”

يذكر أن إدارة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) فرضت قيوداً على صيد أسماك القرش في عام 2008 أدت إلى طفرة هائلة لتلك الأسماك.