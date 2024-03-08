الرئيسية » حياتنا » صياد يتعرض لأخطر هجوم من أسماك قرش في عرض البحر (فيديو)

صياد يتعرض لأخطر هجوم من أسماك قرش في عرض البحر (فيديو)

بقلم
أسماك قرش تحاول الاستيلاء على صيد

وطن – لم يتوقع الصياد جيمي غلاسنر أن يتحول صيده إلى هدف لسمكة قرش عملاقة في عرض البحر وبثت وسائل إعلام أمريكية لحظات مرعبة للهجوم المفاجئ.

وأظهر مقطع مصور عدة أسماك قرش تحاول الاستيلاء على صيد جيمي ومن ثم تقوم بالتحرش بقاربه ومحاولة دفعه قبالة ساحل كوكوا بيتش بولاية فلوريدا.

ووفق ما نقله موقع jacksonville وترجمته وطن هاجمت أسماك القرش القوية صيد الرجل وسرقته.

و يقول جيمي غلاسنر، صاحب شركة Fin and Fly Charters إنه رأى المزيد والمزيد من أسماك القرش مثل تلك التي أكلت سمك النهاش الأحمر بعيدًا عن الخط هذا الأسبوع قبالة الساحل الشرقي لفلوريدا.

  • اقرأ أيضا:
مشهد حير العلماء.. شاهد ما فعله دولفين بالقرش الأضخم في العالم بأقل من دقيقتين

وأضاف: “الأمر المختلف في هذا الموقف هو أنه عندما يتم أكل سمكتك، يمكن أن يكون ذلك في أي عمق أسفل القارب. حدث هذا هذه المرة بينما كنا نخرجها”.

وتابع: “قفز القرش وفجأة خرجت جميع أسماك القرش الأخرى وبدأت في حالة من الجنون على السطح. وكانت بعض أسماك القرش تتعرض للعض من أسماك قرش أخرى”. “أي شيء يتحرك أو يحدث اهتزازًا في الماء سوف يهاجمونه.”

يذكر أن إدارة المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) فرضت قيوداً على صيد أسماك القرش في عام 2008 أدت إلى طفرة هائلة لتلك الأسماك.

قد يعجبك أيضاً

عملية مزدوجة قرب حومش

عملية مزدوجة “قاسية” قرب جنين .. اشتباك واستدراج جنود إلى عبوة وتفجيرها بهم (فيديو)

أسماك قرش تحاول الاستيلاء على صيد

صياد يتعرض لأخطر هجوم من أسماك قرش في عرض البحر (فيديو)

روبرت مردوخ وإيلينا جوكوفا

خامس ارتباط لروبرت مردوخ.. من هي عالمة الأحياء التي خطفت قلبه في عمر الـ92؟

إنزال جوي على غزة

استشهاد فلسطينيين جراء إنزال جوي خاطئ للمساعدات شمالي غزة (فيديو)

اللاعب جود بيلينغهام

“أنت تبدو مثاليا”.. مراسلة تلفزيونية تصدم لاعب ريال مدريد وتطالبه بمرافقتها للمنزل (فيديو)

رونالدو عقد قرانه على جورجينا سرّا في هذا البلد العربي عام 2019

مفاجأة .. رونالدو عقد قرانه على جورجينا سرّا في هذا البلد العربي عام 2019

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior