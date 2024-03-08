ستيفاني عطالله تعيد مشهد القبلة مع محمود نصر 71 مرة! (شاهد)

وطن – كشفت الفنانة اللبنانية ستيفاني عطالله أنها اضطرت لإعادة تصوير مشهد “القبلة”، الذي جمعتها بالممثل السوري محمود نصر، في مسلسل “كريستال” حوالي 71 مرة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل، جانباً من لقاء الفنانة ستيفاني عطالله، في برنامج “كتير هالقد” الذي يقدمه المذيع اللبناني هشام حداد.

وفي المقطع المتداول يسأل هشام حداد ستيفاني عطالله إن كان خطيبها “زاف” قد انزعج بسبب اعادة مشهد القبلة بينها وبين الممثل محمود نصر 71 مرة في المسلسل.

واكتفت “ستيفاني” بالضحك دون إعطاء أي إجابة.

ومسلسل “كريستال” هو عمل درامي عربي من تأليف لبنى مشلح ومي حايك وإخراج هاكان أرسلان.

تم عرضه لأول مرة في 2 يوليو 2023 على منصة شاهد.

ويعد “كريستال” النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير حرب الورود (بالتركية: Güllerin Savaşı)‏.

تم عرض المسلسل في موسم واحد، بمجموع 90 حلقة، وتدور أحداثه في أجواء من الرومانسية والتشويق والجريمة،