“خرج من الموضوع خسران”.. وائل غنيم يخاطب نجيب ساويرس بتغريدة والأخير يرد بالقلوب

وطن – خاطب المدون والناشط المصري وائل غنيم مواطنه رجل الأعمال نجيب ساويرس وامتدحه بتغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي إكس نشرها الخميس 7 آذار/مارس 2024.

وأعرب غنيم عن حبه له لساويرس وكال له المديح بعد أشهر أن سامحه وأزال “الحظر” عن حسابه قبل أشهر وكتب عبر صفحته على “إكس” تويتر سابقا: ” وائل غنيم بيحب عمنا المهندس نجيب ساويرس”.

وأضاف عن رجل الأعمال: “راجل صريح بيقول للأعور إنه أعور في عينه… شارك في ثورة يناير رغم إن ده كان ممكن يكلفه ويكلف أسرته كتير”.

وائل غنيم بيحب 💘عمنا المهندس نجيب ساويرس @NaguibSawiris – راجل صريح بيقول للأعور إنه أعور في عينه

– شارك في ثورة يناير رغم إن ده كان ممكن يكلفه ويكلف أسرته كتير

– تحمل الكثير من المزايدات والأكاذيب اللي كان مصدرها الإخوان وزباينهم

– كان واضح إنه مش جاي يعمل شو أو عايز مصلحة… pic.twitter.com/SM6P18aqYb — Wael Ghonim (@Ghonim) March 7, 2024

ماذا قال وائل غنيم عن نجيب ساويرس؟

وذكر وائل غنيم مشيراً إلى نجيب ساويرس بتغريدته على منصة إكس: “تحمل الكثير من المزايدات والأكاذيب اللي كان مصدرها الإخوان وزباينهم”، حسب قوله.

وأردف الناشط المصري متابعاً حديثه عن رجل الأعمال المصري: ” كان واضح إنه مش جاي يعمل شو أو عايز مصلحة .. خرج من الموضوع خسران… كان زعلان إنه اضطر يسيب بلده ووحشته مصر مع إنه كان يقدر ينساها ويبيعها”.

وجاء في تغريدة وائل غنيم عن نجيب ساويرس أيضاً: “بيتعامل بالأدب مع الكل مع إن اللي زيه غني ويقدر يبلطج بفلوسه… ابن سوهاج اللي بيحب بلده وأهلها وسكرتيرته مسلمة محجبة”.

ومما ذكره الناشط المصري أيضاً: “بيحب ربنا وبيتكلم حلو عنه وبيدعم الناس اللي بتحب ربنا… بيساهم في مشاريع كتيرة خيرية بعضها بيتعلن عنه وكتير مش بيعلن”.

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وتطرق غنيم إلى حظره من ساويرس قائلاً: “لما قليت من عقلي واتكلمت عنه وحش عمل لي بلوك ولما طلبت منه السماح سامحني بجدعنة مع إنه عارف إني مسحوب من لساني”.

وتابعت تغريدة المدون وائل: “والله من ساعتها وأنا صاين العهد ومش باقول عنه غير كل خير… هو وإخواته بيساهموا في بناء البلد وربنا يعينه على ما ابتلاه”.

واختتم الناشط تغريدته بالقول: ” صباحك فل يا عم نجيب يا أبو قلب أبيض ودم خفيف وعقل صاحي ودماغ متكلفة ودي جي عالمي …. تيجي نعمل حفلة سوا؟ وهالبس تيشيرت ميكي زيك”.

رد نجيب ساويرس على وائل غنيم

وكان رد ساويرس بالاكتفاء بنشر كلام غنيم وعلق عليه بقلوب حمراء معربا عن حبه له بعد أشهر من مسامحته له وإلغاء الحظر عن حسابه في يوليو/تموز من عام 2023.

وفي يوليو/تموز 2023 أعلن أعلن الناشط المصري، وائل غنيم، أن مواطنه، رجل الأعمال نجيب ساويرس، قد سامحه ورفع الحظر عن حسابه على منصة إكس.

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وأوضح أن غنيم أن ذلك جاء بعدما طلب منه مسامحته في وقت سابق، ورد عليه ساويرس عاتبا ومذكرا بأنه “حارب من أجل حريته”.

صحيت الصبح على خبر حلو حبيت أشارك معاكم فرحتي .. بعد انقطاع أكثر من سنة المهندس نجيب ساويرس @NaguibSawiris قبل اعتذاري وفك البلوك وسامحني على اللي فات .. احترامي ليه على سعة صدره وتقبله للاعتذار .. ربنا يوحد صف المصريين كلهم ويجمع بيننا في الخير وبالخير وللخير وتحيا مصر بينا كلنا… https://t.co/jUjXz8PfVJ — Wael Ghonim (@Ghonim) July 21, 2023

وكتب غنيم على تويتر الجمعة: “صحيت الصبح على خبر حلو حبيت أشارك معاكم فرحتي .. بعد انقطاع أكثر من سنة المهندس نجيب ساويرس قبل اعتذاري وفك البلوك وسامحني على اللي فات”.

وتابع الناشط المصري بالقول: “احترامي ليه على سعة صدره وتقبله للاعتذار.. ربنا يوحد صف المصريين كلهم ويجمع بيننا في الخير وبالخير وللخير وتحيا مصر بينا كلنا”.