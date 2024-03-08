خامس ارتباط لروبرت مردوخ.. من هي عالمة الأحياء التي خطفت قلبه في عمر الـ92؟

وطن – في ارتباط هو الخامس له، أعلن عملاق الإعلام روبرت مردوخ، البالغ من العمر 92 عاما، خطوبته على عالمة الأحياء إيلينا جوكوفا صاحبة الـ67 عاما.

جاء ذلك حسبما نقل تقرير لصحيفة نيويورك تايمز عن مكتب مرودخ.

إرسال دعوات الزفاف

وأكد متحدث من مكتب مردوخ، أن الدعوات لحفل الزفاف أرسلت للمدعوين، حيث سيُقام الاحتفال في مزرعته في كاليفورنيا.

وقالت الصحيفة إن مردوخ كان قد بدأ بمواعدة جوكوفا في الصيف الماضي، وهي عالمة أحياء جزيئية متقاعدة.

وبإتمام الزواج في يونيو المقبل، سيكون هذا الارتباط الخامس في حياة مردوخ.

وكان مردوخ قد طلّق عارضة الأزياء، جيري هول، في صيف عام 2022، ليرتبط بعدها بأخصائية الأسنان، آن ليزلي سميث، في ربيع عام 2023، ليتم فسخ الخطوبة بعد حوالي أسبوعين.

اقرأ أيضا:

وكان مردوخ قد التقي بجوكوفا من خلال زوجته الثالثة، ويندي دينغ.

وجوكوفا درست في حياتها العملية مرض السكري في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس، وكانت قد قدمت للولايات المتحدة بحقبة نهاية الاتحاد السوفيتي.

كما أنها كانت متزوجة من الملياردير، ألكسندر جوكوف، وهو مستثمر في مجال الطاقة ويقيم حاليا في لندن كمواطن بريطاني.

وابنة جوكوفوا، داشا، تعتبر رائدة أعمال وكانت متزوجة حتى عام 2017 من رجل الأعمال الروسي، رومان أبراموفيتش.

تنحي مردوخ

وأواخر العام الماضي، أعلن مردوخ، تنحيه عن منصبه في إدارة إمبراطوريته الإعلامية، بشكل مفاجئ، وتسليم المهمة لنجله لاكلان.

وقدّرت مجلة “فوربس” ثروة مردوخ الأب بنحو 17.3 مليار دولار.