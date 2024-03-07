اثنان فقط جرى الإعلان عنهما.. 100 صفقة سلاح أمريكية لإسرائيل ساهمت في قتل الفلسطينيين

وطن – في توثيق للدور الأمريكي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن الولايات المتحدة وافقت سراً على إبرام أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة أجنبية مختلفة وتسليمها لإسرائيل منذ بداية حرب غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ووصفت الصحيفة هذا الأمر، بأنه أحدث مؤشر على تورط واشنطن في الحرب.

وشملت الأسلحة آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل صغيرة القُطر، والقنابل خارقة التحصينات، والأسلحة الخفيفة، وغيرها من المساعدات القاتلة بحسب إفادات مسؤولين أمريكيين أمام أعضاء الكونغرس في جلسة إطلاع سرية مؤخراً.

وقالت الصحيفة، إن هذا الرقم من الصفقات، أحدث مؤشر على التورط الكبير لواشنطن في الحرب، وقد جاءت تلك الصفقات رغم أن كبار المسؤولين والمشرعين الأمريكيين يعربون بشكلٍ متزايد عن تحفظاتهم العميقة حيال التكتيكات العسكرية الإسرائيلية.

فيما لم يتم الإعلان إلا عن اثنتين فقط من المبيعات العسكرية الأجنبية المعتمدة لإسرائيل منذ بداية الصراع: ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار، و147.5 مليون دولار من المكونات اللازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم.

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لكن في حالة المعاملات المئة الأخرى، المعروفة في اللغة الحكومية باسم المبيعات العسكرية الأجنبية أو FMS، تمت معالجة عمليات نقل الأسلحة دون أي نقاش عام، لأن كلاً منها يقع تحت مبلغ محدد بالدولار يتطلب من السلطة التنفيذية إخطار الكونغرس بشكل فردي، وفقاً لما نقله مسؤولون ومشرعون أمريكيون تحدثوا، مثل آخرين، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة عسكرية حساسة.

وبحسب الصحيفة، اشتكى المسؤولون الأمريكيون من أنَّ القادة الإسرائيليين لم يستجيبوا لمناشداتهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، والسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الداعي إلى التهجير الدائم للفلسطينيين.

رقم غير عادي من الصفقات

وقال جيريمي كونينديك، وهو مسؤول كبير سابق في إدارة جو بايدن والرئيس الحالي لمنظمة اللاجئين الدولية: “هذا عدد غير عادي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جداً، مما يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لن تكون مستدامة بدون هذا المستوى من المبيعات الأمريكية”.

في حين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، إن إدارة بايدن “اتبعت الإجراءات التي حددها الكونغرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطتهم بانتظام حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي شرطاً قانونياً”.

وأضاف أنه تواصل المسؤولون مع الكونغرس بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل أكثر من 200 مرة منذ السابع من أكتوبر.

من جهته، تساءل خواكين كاسترو (ديمقراطي) وعضو لجنتي المخابرات والشؤون الخارجية بمجلس النواب، في مقابلة: “لماذا بحق السماء نرسل مزيداً من القنابل إلى هناك؟”.

وأضاف: “هؤلاء الناس فروا بالفعل من الشمال إلى الجنوب، وهم الآن متجمعون جميعاً في قطعة صغيرة من غزة، وسوف تستمرون في قصفهم؟”.