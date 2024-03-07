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منشورات إسرائيلية على سكان غزة تثير سخرية: “صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً”

بقلم
منشورات إسرائيلية على غزة

وطن – في واقعة تثير سخرية واسعة، ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منشورات على غزة تروّج لـ”التسامح والرحمة”، في وقت يواصل فيه الاحتلال ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين.

وحملت المنشورات التي ألقتها الطائرات، رسائل تتضمن دعوات للتسامح والرحمة خلال شهر رمضان المقبل.

ومن بين عبارات جيش الاحتلال التي وردت في منشوراته “أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام، صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً”.

وتذيل النص المكتوب في المنشورات اسم “الفتح الصادق – فتح آفاق جديدة لسكان غزة”، مرفقة بنجمة داود.

سخرية الفلسطينيين

وأثارت هذه الواقعة سخرية واسعة بين الفلسطينيين من ممارسات جيش الاحتلال الذي ارتكب مئات المجازر والعشرات من صنوف جرائم الحرب.

19 نوعا من جرائم الحرب ارتكبها الاحتلال

وجاء إلقاء المنشورات في وقت يستمر فيه جيش الاحتلال في ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد كشف في وقت سابق، أن الاحتلال ارتكب 19 نوعًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي على رأسها القتل العمد.

وأشار إلى أن الاحتلال أجبر مليوني فلسطيني على النزوح القسري. كما اتخذ من مئات المواطنين دروعًا بشرية خلال العدوان ولا سيما في أحياء الزيتون والشيخ رضوان والنصر ومخيم المغازي ومنطقة غرب غزة.

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