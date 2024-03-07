منشورات إسرائيلية على سكان غزة تثير سخرية: “صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً”

وطن – في واقعة تثير سخرية واسعة، ألقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، منشورات على غزة تروّج لـ”التسامح والرحمة”، في وقت يواصل فيه الاحتلال ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين.

وحملت المنشورات التي ألقتها الطائرات، رسائل تتضمن دعوات للتسامح والرحمة خلال شهر رمضان المقبل.

ومن بين عبارات جيش الاحتلال التي وردت في منشوراته “أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام، صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً وإفطاراً شهياً”.

وتذيل النص المكتوب في المنشورات اسم “الفتح الصادق – فتح آفاق جديدة لسكان غزة”، مرفقة بنجمة داود.

سخرية الفلسطينيين

وأثارت هذه الواقعة سخرية واسعة بين الفلسطينيين من ممارسات جيش الاحتلال الذي ارتكب مئات المجازر والعشرات من صنوف جرائم الحرب.

منشورات يلقي بها جيش الاحتلال على شمال #غزة اقرأ المنشور بتلاقيه بالضبط بالضبط بالضبط مثل منشورات المتصهينين على منصات التواصل. سبحان الله التشابه الفكري.. pic.twitter.com/XdSLvBnYOS — عيسى ابوغوش (@QdwrtYsy) March 4, 2024

هكذا يخاطب المسيخ الدجال المسلمين حول العالم..

ومنهم من يسانده ومن يدعمه ومن يتبنى روايته ومن يهادنه ومن يطبّع العلاقات معه pic.twitter.com/rejnnpiClc — Khaled Safi 🇵🇸 خالد صافي (@KhaledSafi) March 6, 2024

هاي منشورات اليهود رموها ع غزّة 🙂 حد بيعرف شو الفتح الصادق ؟ pic.twitter.com/Iiz9lIIZZr — سِلوان ✨🇵🇸 (@selwan_i) March 6, 2024

19 نوعا من جرائم الحرب ارتكبها الاحتلال

وجاء إلقاء المنشورات في وقت يستمر فيه جيش الاحتلال في ارتكاب المجازر ضد الفلسطينيين.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد كشف في وقت سابق، أن الاحتلال ارتكب 19 نوعًا من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المخالفة للقانون الدولي على رأسها القتل العمد.

وأشار إلى أن الاحتلال أجبر مليوني فلسطيني على النزوح القسري. كما اتخذ من مئات المواطنين دروعًا بشرية خلال العدوان ولا سيما في أحياء الزيتون والشيخ رضوان والنصر ومخيم المغازي ومنطقة غرب غزة.