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ما حقيقة استشهاد المقاتل الأنيق في غزة؟

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المقاتل الأنيق غزة

وطن – ترددت أنباء لم يتسنَ لوطن التأكد منها، عن استشهاد المقاوم الشهير في قطاع غزة الذي بات يُطلق عليه “المقاتل الأنيق”.

وتحدث ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن استشهاد هذا المقاوم، لكن من التأكد من مصدر رسمي أو جهة مخول لها ذلك وتحديدًا المقاومة الفلسطينية.

والمقاتل الأنيق هو أحد مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكرية لحركة حماس، وكان قد ظهر جذب الأنظار خلال الحرب على غزة.

جاء ذلك لظهوره مرتديا معطفًا أسودا طويلًا، وحذاء أبيضـًا، وهو يطلق قذيفة مضادة للدروع ويدمر إحدى دبابات جيش الاحتلال المتوغلة في مناطق غرب خانيونس.

وخطف المقاوم الأنظار بأناقته اللافتة، ونجاحه في استهداف دبابة للعدو بعزيمة وثبات، عقب التفافه خلفها، غير آبهٍ للمخاطر المحدقة فيه من كل جانب.

تفاعل كبير

وأعرب نشطاء عن إعجابهم بحرص المقاتل على مظهره رغم مواجهته للموت، فيما أطلق عليه آخرون لقب “روبن هود غزة” الذي خرج لمقارعة الاحتلال وهو في كامل حلته

 

كما أكّد محللون أن هذا المشهد قدم دلالة مفادها أن مقاتلي حماس لا يرهبون العدو ويذهبون للموت جاهزين للقاء الله.

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ما حقيقة استشهاد المقاتل الأنيق في غزة؟

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