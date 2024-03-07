ما حقيقة استشهاد المقاتل الأنيق في غزة؟

وطن – ترددت أنباء لم يتسنَ لوطن التأكد منها، عن استشهاد المقاوم الشهير في قطاع غزة الذي بات يُطلق عليه “المقاتل الأنيق”.

وتحدث ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن استشهاد هذا المقاوم، لكن من التأكد من مصدر رسمي أو جهة مخول لها ذلك وتحديدًا المقاومة الفلسطينية.

المجـ.ـاهد الأنيـ.ـق ترجّل ..

نحتسبه عند الله شهيـ.ـدا

اللهم ارحمه وتقبله واجزه عنا خير الجزاء pic.twitter.com/PTAsCzJBAr — د. علاء اللقطة (@AlaaAllagta) March 6, 2024

والمقاتل الأنيق هو أحد مقاتلي كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكرية لحركة حماس، وكان قد ظهر جذب الأنظار خلال الحرب على غزة.

جاء ذلك لظهوره مرتديا معطفًا أسودا طويلًا، وحذاء أبيضـًا، وهو يطلق قذيفة مضادة للدروع ويدمر إحدى دبابات جيش الاحتلال المتوغلة في مناطق غرب خانيونس.

وخطف المقاوم الأنظار بأناقته اللافتة، ونجاحه في استهداف دبابة للعدو بعزيمة وثبات، عقب التفافه خلفها، غير آبهٍ للمخاطر المحدقة فيه من كل جانب.

تفاعل كبير

وأعرب نشطاء عن إعجابهم بحرص المقاتل على مظهره رغم مواجهته للموت، فيما أطلق عليه آخرون لقب “روبن هود غزة” الذي خرج لمقارعة الاحتلال وهو في كامل حلته

روبن هود غزة ♥️ pic.twitter.com/aWYB6ue79n — Ali Kanaan (@AlikanaanPhD) January 29, 2024

كان يركض بكامل أناقته في شوارع خانيونس باحثا عن فريسته حتى وجد دبابة صهيونية تحتل أرضاً أحبها، فوقف شامخاً لم يتوارى أو يرتعد ورجمها بكل بسالة. يركضون رغم القصف والرصاص ومن حولهم النيران كأنه لا خوف ولا وجل، يقاتلون بأسلحة صنعوها وسط الحصار، فيا فوزهم ويا تعس من خذلهم. pic.twitter.com/je6SH7p3Vi — رضوان الأخرس (@rdooan) January 29, 2024

كما أكّد محللون أن هذا المشهد قدم دلالة مفادها أن مقاتلي حماس لا يرهبون العدو ويذهبون للموت جاهزين للقاء الله.