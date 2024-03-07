قوات أوكرانية تصنع الفارق في الحرب السودانية.. دعّمت هذا الطرف واستهدفت تقويض روسيا

وطن – كشف تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، عن وجود قوات أوكرانية في السودان، تقاتل إلى جانب الجيش ضد قوات الدعم السريع.

وقال التقرير، إن روسيا تستخرج الذهب بصورة محمومة في عديد من البلاد الإفريقية منذ سنوات، وتدرب كثيراً من المقاتلين هناك، لكنها تزيد الآن من الضغط الاقتصادي من أجل منع بلاد أصغر، مثل الإكوادور، من إرسال أسلحة إلى كييف، حتى بصورة غير مباشرة.

وأضاف أن وجود قوات أوكرانية في السودان يمثّل مغامرة جديدة محفوفة بالمخاطر، في إطار استراتيجية تستهدف عرقلة العمليات الاقتصادية والعسكرية الروسية في الخارج، مما يزيد من تكلفة الحرب بالنسبة لروسيا.

كما يساهم هذا الأمر في ترسيخ أقدام كييف بوصفها حصناً أمام التوغل الروسي، وينطوي ذلك على المناطق التي يعزف الغرب عن التورط فيها بصورة مباشرة.

وقال ضابط أوكراني يبلغ من العمر 40 عاماً، لم يُذكر اسمه لكنه يُدعى باسم الإشارة الخاص به “برادا” وكان يقود أحد الفرق الأوكرانية في السودان: “من المستحيل تجاوز روسيا عن طريق القتال على قطعة أرض صغيرة وحسب، مثل خط الجبهة في أوكرانيا. إذا كانت لديهم مناجم ذهب في السودان، فنحتاج إلى أن نجعلها غير مربحة”.

مخاطر سياسية

لكن هذه العمليات تأتي مصحوبة بمخاطر سياسية كبيرة في لحظة تشهد تراجع الدعم الغربي لأوكرانيا.

في السودان، تخوض أوكرانيا صراعاً داخلياً في بلد أجنبي، حيث قُتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتقول الولايات المتحدة إن كلا الجانبين يرتكب جرائم حرب.

في مقابلة أجرتها الصحيفة مع اللفتنانت جنرال كيريلو بودانوف، الذي يقود الاستخبارات العسكرية الأوكرانية (HUR)، رفض القائد العسكري التعليق على ما إذا كان نشر قواته في السودان، لكنه حدد الأساس المنطقي وراء إرسال قوات أوكرانية إلى الخارج.

وقال بودانوف: “الحرب عملٌ خطير. نحن في حرب شاملة مع روسيا.. لديهم وحدات في مناطق مختلفة من العالم، ونحاول أحياناً مهاجمتهم هناك”.

وذكرت الصحيفة أن هذه الروايات تعتمد على مقابلات أُجريت مع عديد من القوات الأوكرانية التي تشارك في عملية السودان، إضافة إلى جنود سودانيين، وأيضاً اعتماداً على لقطة فيديو من السودان اطلعت عليها الصحيفة.

الموجة الأولى من القوات الأوكرانية في السودان

ووصلت الموجة الأولى من القوات الأوكرانية -التي يبلغ عددها نحو 100 جندي، وغالبيتهم من وحدة تيمور التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، في منتصف أغسطس/آب الماضي.

وكان النفوذ الروسي في البلاد جلياً فور وصولهم؛ إذ أن الجنود الذين تلقوا تدريبات في الأكاديميات العسكرية الروسية كانوا مترجمين للأوكرانيين.

وذكر ضابط يبلغ من العمر 30 عاماً ويعرف باسم الإشارة “كينغ”، والذي قاد المجموعة الأولى من الأوكرانيين الذين وصلوا إلى السودان، أن فريقه عثر على نوع من الصراعات يختلف للغاية عن الصراعات التي تركها وراءه في أوروبا الشرقية.

وكان الجنود على كلا الجانبين يقاتلون مرتدين الصنادل، وأحياناً كانوا يفرغون خزانات الذخيرة بينما يمسكون ببنادقهم فوق رؤوسهم، وهم غير قادرين على رؤية الهدف الذي يطلقون النار عليه.

ولم يحصل غالبية جنود الجيش السوداني على رواتبهم منذ اندلاع القتال قبل أشهر، مما أضعف روحهم المعنوية.

ولم يكن المقاتلون يرتدون أية علامات تدل على أي من الجانبين ينتمون إليه، وشكلت النيران الصديقة تهديداً دائماً.

السودان ميدان قتال بين روسيا وأوكرانيا

وأصبح السودان ميدان قتال في الحرب بين روسيا وأوكرانيا؛ لأنه ثري بنوعين من الموارد: الذهب والأسلحة.

وقال بودانوف: “حصلنا على كثير من الأسلحة من السودان في ذلك الوقت. دفعت الكثير من البلاد المال من أجل الحصول عليه. كانت لديهم مجموعة متنوعة من الأسلحة.. تستطيع العثور على كل شيء، بدءاً من الأسلحة الصينية وحتى الأسلحة الأمريكية”.

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وفيما كانت روسيا تنقب في السودان عن الذهب، قادت مجموعة فاغنر عملية موسكو في البلاد، مثلما فعلت في بلاد أفريقية أخرى. وقد دربوا قوات التدخل السريع، الذين قدموا في المقابل الأمن من أجل الكيانات الروسية في المناجم.

وبدأت قوات أوكرانية في السودان في تدريب الجنود السودانيين على بعض التكتيكات التي ساعدتهم في التصدي للجيش الروسي الأكبر، لا سيما استخدام الطائرات المسيرة.

وقال جندي يبلغ من العمر 28 عاماً، وينتمي أيضاً إلى وحدة تيمور التابعة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، إنه تعاون أيضاً مع القوات السودانية في زرع الألغام في طرق الإمدادات التي تؤدي إلى الخرطوم.

وأوضح أنه فخخ في إحدى العمليات شاحنة تعطلت بوسط الطريق، وتابع: “في الصباح التالي، عندما عبرت الشاحنة الصغيرة التابعة لقوات العدو والتي كانت تمتلئ بجنود المشاة والأسلحة، فجرناها”.

وبحسب الصحيفة، عاد فريق برادا إلى أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام. ولم تعلن أي من الفرق الأوكرانية من أية خسائر في السودان.

لا يزال يُستشعر بتأثير أوكرانيا في السودان. فخلال الأسابيع الأخيرة، استعادت قوات البرهان السيطرة على مناطق شاسعة من أم درمان، وهو أول تقدم كبير يحققونه في الصراع.

وينسب الخبراء هذه المكاسب بدرجة كبيرة إلى دقة الهجمات بالطائرات المسيرة، إضافة إلى انتشار وحدات النخبة في الجيش السوداني. كذلك أرسلت كييف مؤخراً شحنة من قمح الدقيق إلى بورتسودان، حيث وصلت في الأسبوع الماضي.