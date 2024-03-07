فيديو مثير لإصابة جنود إسرائيليين في آلية عسكرية أحرقتها المقاومة بغزة.. التقطه جندي مصاب

وطن – انتشر مقطع فيديو جرى تداوله بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي، يوثق إصابة جنود بجيش الاحتلال داخل آلية عسكرية في قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو، إصابة جنود داخل ناقلة بغزة، ويصور أحدهم الآلية من الداخل بعد استهدافها من المقاومة.

ينشر لأول مره ، جندي ارهابي يصور نفسه داخل ناقلة جنود تعرضت لإصابة بقذيفة الياسين ادت لمقتل وإصابة الطاقم وصوت احتراق الناقلة يسمع بخلفية الصوت. pic.twitter.com/Y93XLWaQil — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 6, 2024

ووثق الفيديو اشتعال النيران بناقلة الجند التي استهدفتها المقاومة في قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد استهدفت ناقلة جند من نوع “نمير” بقذيفة التاندوم في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

فيما أعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، مقتل جندي بغزة، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوبي القطاع.

كما اعترف جيش الاحتلال بأن 12 جندياً وضابطاً أصيبوا بجراح في انفجار عبوة ناسفة زرعتها المقاومة الفلسطينية بمدينة حمد في خان يونس، خمسة منهم وصفت إصاباتهم بالخطيرة.

وأصيب جندي آخر بجروح خطيرة، في معركة أخرى وقعت جنوب قطاع غزة.

واستقبل مستشفى “سوروكا” في بئر السبع، خلال يوم الأربعاء، 9 جنود مصابين، اثنان منهم جراحهما خطيرة.

اعترافات إسرائيلية بخسائر ضخمة في المعارك

في سياق متصل، تحدث موقع “واينت” الإسرائيلي، الثلاثاء، عن أعداد القتلى الإسرائيليين الذي قُتلوا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، مؤكّداً أنّ الحرب كلّفت أثماناً جسيمة أبهظ من أن تُحتمل وسط جنود جيش الاحتلال.

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وقال الموقع إنّه منذ بداية الحرب، قُتل 586 جندياً، 246 منهم خلال المناورة برية في قطاع غزّة.

وأضاف أنّ 37 من القتلى قُتلوا في حوادث عملياتية، بما في ذلك 19 بنيران صديقة (قتلهم زملاؤهم)، وثلاثة بمخالفات إطلاق نار، و15 في حوادث وسائل قتالية وأسلحة ودهس.

وفيما يخص الإصابات، ذكر الموقع أنّه منذ بداية الحرب، أُصيب 3030 جندياً، منهم 475 في حالة خطيرة. ومن بين هؤلاء، فإن 1453 جندياً أُصيبوا في المناورة البرية نفسها، 303 منهم في حالة خطيرة.

وأشار إلى أنّ من بين كل الإصابات، 545 أُصيبوا في حوادث عملياتية، بما في ذلك 24 من مخالفات إطلاق نار، و54 من نيران صديقة، و31 في حوادث طرق، و45 في فئة “أخرى”، و391 من حوادث تتضمن دهس آلية مدرعة ومن وسائل قتالية وأسلحة ورشاشات.